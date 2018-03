Se billedserie Einar Storm har i mere end 20 år drevet Historiens Hus på Omø som arkivleder. Men nu er han gået på pension - og foreningen bag må nedlægge sig selv, hvis ikke nye kræfter melder sig på generalforsamlingen. Her er det Einar Storm i ø-arkivet, der både rummer billeder, fotoanalyser og skriftlige kilder fra øens historie. Billedet er tilbage i år 2000 - og burde måske får en plads i arkivet. Arkivfoto: Yilmaz Polat

Ildsjælen går på pension: Ø-arkiv truet af lukning

Slagelse - 16. marts 2018

Det var ganske velundt, når Einar Storm tilbage i efteråret valgte at gå på pension fra sin rolle som arkivleder på Omøs ø-arkiv i Historiens Hus. For Einar Storm har for længst rundet de 80 somre - og har fungeret som arkivleder i mere end 20 år.

- Einar Storm har planlagt længe, at han ville gå på pension. Han og ikke mindst hans hustru har i mange år holdt åbent hver dag hele sommeren. Han har virkelig været primus motor og har i årevis også skrevet blade og artikler, fortæller Nakalema Iversen, der er midlertidig formand for foreningen bag arkivet. Formanden for ø-arkivet trak sig nemlig også i efteråret.

Men netop fordi, Einar Storm har været primus motor for arkivet, er det nu ganske uvist, hvad der nu skal blive af arkivet og Historiens Hus - og helt op til øboerne.

Der er indkaldt til generalforsamling i Historiens Hus lørdag den 24. marts klokken 10 i Omø Forsamlingshus. Et af punkterne på dagsordenen er en eventuel nedlæggelse af foreningen, hvis ikke nye kræfter melder sig til at tage en aktiv tørn for arkivet.

- Vi har brug for en helt ny bestyrelse. Nogle skal melde sig og engagere sig, hvis arkivet skal fortsætte, siger Nakalema Iversen, der ikke selv ønsker at fortsætte i rollen som bestyrelsesformand, fordi hun også har påtaget sig rollen som barslende mor og ikke kan få det hele til at hænge sammen.

- Ø-arkivet fortæller Omøs historie. Det er en levende historie, og derfor synes jeg, det er vigtigt at bevare arkivet. Hvis vi bliver nødt til at nedlægge foreningen, vil arkivalierne blive sendt til lokalarkivet i Skælskør - men det er jo langt fra alt materialet, vi har, der er deciderede arkivalier, og det vil gå tabt, siger Nakalema Iversen.

Hun vil derfor gerne komme med en opfordring til ø-boerne:

- Jeg håber, at så mange som muligt vil komme til generalforsamling, så vi er så mange som muligt om at beslutte, hvad der skal ske med Omø Ø-arkiv for fremtiden.