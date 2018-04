Den Almennyttige Forening Børnebissen, som driver Bisserups eneste daginstitution med 18 børn, ønsker at købe den ejendom, man bor til leje i. Sælger står klar med godt tilbud, men politisk flertal vægrer sig ved at stille garanti før om et halvt år.

Ildsjæle bag daginstitution appellerer til byråd

Slagelse - 30. april 2018 kl. 06:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et fiskerleje i den sydøstligste egn af kommunen har vendt tendensen. Afvikling er blevet til udvikling, og ved indgangen til 2017 boede 525 borgere i Bisserup ved Skælskør, hvoraf mange er imellem nul og seks år.

Det faktum tydeliggør kravet om en god, solid daginstitution, mener flere ildsjæle i Bisserup. En integreret af slagsen med plads til 18 børn, som allerede i dag fungerer i skikkelse af Børnebissen på Vinkelvej 2 i Rude, hvor man bor til leje. Institutionen blev grundlagt i 1996.

Foreningen bag, Den Almennyttige Forening Børnebissen, ønsker imidlertid nu at købe ejendommen - ikke mindst grundet udsigten til lavere omkostninger - og udlejeren hilser da også planer om køb velkommen. Vedkommende har tilmed sænket prisen med 250.000 kroner fra 1.850.000.

- Vi er sikre på, at institutionen vil være attraktiv også i fremtiden, og så er det en ganske velegnet ejendom. Vi satser på Bisserup, og det er vi mange ildsjæle, der gør, fortæller bestyrelsesmedlem Birger Jacobi.

Der er allerede indgået en betinget købsaftale på 1,6 millioner kroner. Betingelsen er, at Børnebissen kan opnå finansiering på 1,48 millioner kroner.

Købsoptionen bortfalder dog i starten af 2019, men for en økonomisk veldrevet forening - og daginstitution - burde der ikke være nogen bump på vejen mod et endeligt køb, mener Birger Jacobi og resten af bestyrelsen, der beretter, at foreningens egenkapital vil ligge på omtrent 500.000 kroner i forbindelse med et køb.

Et køb kræver dog, at Slagelse Kommune stiller kommunal garanti. Og det vil et flertal i økonomiudvalget ikke. Blandt andet med henvisning til, at der er ledig kapacitet andre steder i Kirkeskoven, som er det skoledistrikt, Bisserup hører under.

Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er dog uenige med flertallet og vil hellere stille garantien nu, men det vil de øvrige medlemmer - Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance - ikke, hvorfor de på mandag aftens byrådsmøde anbefaler kolleger at sende garanti-ansøgningen videre til efterårets budgetdrøftelser.

I Bisserup håber man dog på en garanti nu og ikke først til efteråret.

- Hvis kommunen giver os en garanti nu, vil vores omkostninger falde betragteligt i forhold til den husleje, vi betaler. Allervigtigst vil vi få sikkerhed for det projekt, vi brænder for, mener Birger Jacobi, der tilføjer:

- Et ja nu er ikke bare et ja til Børnebissen, men et ja til udviklingen af landdistrikter, siger han og påpeger desuden, at kommunen - i tilfælde af, at foreningen måtte indstille driften i fremtiden - vil kunne overtage såvel bygning som formue.