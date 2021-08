I slutningen af 1990erne fik de to ejendomme pris af Korsør Bevaringsforening for flot istandsættelse. I mange år har de efterfølgende set lidt »trætte« ud, men nu er de nymalede og solgt. Privatfoto

Ikke til salg men nu solgt

Kommunens mest trafikerede vej er også attraktiv at bo på. To markante ejendomme på Tårnborgvej er netop solgt til forholdsvis nystiftet københavnsk ejendomsselskab, selv om de egentlig ikke var til salg.

Slagelse - 15. august 2021 kl. 11:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Starten på Tårnborgvej i Korsør er blevet markant mere dejlig at se på, efter fire sammenbyggede udlejningsejendommes store facader er renoveret og malet efter ellers i flere år at have set lidt »trætte« ud. Også Korsør Antenneselskab har frisket deres ejendom lige før de nymalede huse markant op.

Det københavnske ejendomselskab Christian den 4 P/S stiftet den 3. marts 2021 har netop købt de fuldt udlejede ejendommene med adresserne Tårnborgvej 6,8,10 og 12.

Det er EDC Erhverv Poul Erik Bech, der har formidlet salget.

Medejer og ejendomsmægler Morten Hansen fortæller, at ejendommene egentlig ikke var til salg.

- Vi har før haft dem til salg, og her foreslog vi ejeren det børsnoterede ejendomsselskab Bostad at lade dem facaderenovere. Da de næsten var malet færdige, spurgte jeg, om de ville sælge, da jeg havde investorer, der gerne ville købe i Korsør, siger Morten Hansen.

Og sådan gik det. Ejendommene med et samlet etageareal er på 1.523 m2 er solgt med overtagelsesdag den 1. september. Derfor kan Morten Hansen ikke oplyse salgsprisen ud over, at den ligger på »den pæne side af et to-cifret millionbeløb«.

God investering - Vi føler, at vi har gjort en god investering. Vandkantsdanmark er stadig meget interessant og giver god mening for os. Boligudlejningsejendommene på Tårnborgvej er i flot stand og har i øvrigt gennemgået en byfornyelse i 1996 og 1998 med tilhørende præmiering af bevaringsforeningen. Derfor er der heller ikke nogen utilsigtede overraskelser, hvilket er betryggende, siger Casper Abel fra Karlslunde. Han er direktør i ejendomsselskabet og har et ejerskab på 33 procent af selskabet.«

Christian den 4 har udover Tårnborgvej-ejendomme også investeret i ejendomme i Kalundborg, men er på udkig efter flere.

- Vi er rigtig glade for vores investering i ejendommene på Tårnborgvej i Korsør. Boligerne lever op til moderne standarder, er pænt istandsatte og taler lige ind i vores ønsker. Vi har været i de fleste af boligerne, der består af 2-3 værelses lejligheder. Vi vil selvfølgelig sikre os, at der ikke mangler at blive udbedret noget. Vi kan konstatere, at alle m2 er udnyttet rigtig godt, hvilket har stor betydning for os, da vi ikke ønsker store boliger, hvor de sidste m2 er svære at udleje eller er dårligt udnyttet, siger Casper Abel.«

Han roser samarbejdet med med EDC Erhverv Poul Erik Bech og Ringkjøbing Landbobank som værende fleksibelt og professionelt.

Christian den 4 havde først interesse for en anden ejendom, men blev af Morten Hansen anbefalet husene på Tårnborgvej.

Færdigsleben diamant - Det er en efterhånden færdigsleben diamant, der ligger på Tårnborgvej tæt på havnen og ikke langt fra Storebæltsbroen. Ligesom mange andre boliger i Korsør er der vandudsigt fra ejendommene og motorvejen er meget tæt på. Desuden er ejendommene tæt beliggende ved Korsør midtby, hvilket også gør dem attraktive, siger Morten Hansen.