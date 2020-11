Se billedserie DR Pigekoret med Phillip Faber i spidsen kan høres 5. december i Dyhrs Skoles nye hal i Sct. Pedersgade.

Ikke plads i kirken: Lokal skole redder stor julekoncert

Slagelse - 01. november 2020

Corona er skyld i meget, og det var tæt på, at den også kom til at aflyse den traditionelle julekoncert i Sct. Mikkels Kirke, som arrangeres af Lions Club Slagelse.

- Der er simpelthen ikke plads i Sct. Mikkels Kirke, hvis corona-restriktionerne skal overholdes, fortæller Lars Bo Sørensen fra Lions Club om koncerten, der i år har en i corona-sammenhæng meget kendt person på programmet, når den afvikles 5. december.

Koncerten er nemlig med DR Pigekoret, dirigeret af Phillip Faber, kendt fra efterhånden mange fællessang-arrangementer her i løbet af året.

Lions Club henvendte sig med deres problem til skoleleder på Dyhrs Skole, Karin Tellerup Have. Og denne var meget hurtig til at sige ja til, at koncerten kunne flyttes til skolens nybyggede hal i Sct. Pedersgade 18 A bag Vestre Skole.

- Karin Tellerup sagde, at vi jo må stå sammen i denne svære tid, fortæller en glad Lars Bo Sørensen.

Om pigekor og dirigent

DR Pigekoret består af 50 piger i alderen 16-2 år. Alle med stort musikalsk talent.

Koret regnes for et af verdens bedste pigekor og er et af Danmarks stærkeste musikalske flagskibe.

Pigerne bevæger sig ubesværet mellem Grundtvigs salmer, moderne kompositioner, popsange og fællessang.

I spidsen for koret står så Phillip Faber, 36 år, der er uddannet komponist og dirigent fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han blev chefdirigent for DR PigeKoret i 2013, og har lige fra begyndelsen sat sit særlige præg på korets klang og udtryk.

Sådan får du billet

Koncerten afvikles lørdag 5. december klokken 16 i Dyhr Hallen, Sct. Pedersgade 18 A.

- Vi håber at se rigtig mange til dette arrangement. Så lad os stå sammen i denne svære tid. Vi har brug for hyggeligt fællesskab og vi skal nok lave betryggende rammer med nødvendig afstand, så alle kan være trygge ved at møde frem. Tag mundbind på og tag det af, når du sidder, siger Lars Bo Sørensen.

Han ser frem til at høre pigekorets smukke sang.

- Og mon ikke Faber inviterer til at vi får noget fællessang? Det tror jeg, vi kan regne med, siger Lars Bo Sørensen.

Man kan købe billet nu via www.billetnet.dk Prisen er 295 kroner pr. person. Man kan også se mere på Lions Club Slagelses hjemmeside: slagelse.lions.dk eller Facebook https://www.facebook.com/LionsSlagelse.