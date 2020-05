Cassiopeia i Skælskør har ingen omsætning haft, siden statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede Danmark ned den 11. marts. Fra på mandag må værtshuset åbne igen, men ejer Christopher Falkenstrøm forventer langt fra at ramme en normal omsætning.

Send til din ven. X Artiklen: Ikke kun genåbningsglæde: - Man holder jo ikke én meters afstand i en bar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikke kun genåbningsglæde: - Man holder jo ikke én meters afstand i en bar

Restauranter, caféer og værtshuse kan åbne igen fra på mandag. Men Cassiopeia i Skælskør frygter, at genåbningen med sine restriktioner kan blive hård uden fortsat økonomisk støtte.

Slagelse - 16. maj 2020 kl. 14:48 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver måned må 30-årige Christopher Falkenstrøm betale 120.000 kroner i husleje og lønninger for at drive blandt andet værtshuset Cassiopeia i Skælskør.

Nedlukningen af Danmark har derfor været økonomisk hård for den unge værtshusejer.

Men selv om Christopher Falkenstrøm fra på mandag igen må åbne, så han har råd til at lægge de mange penge, er der ikke kun glæde at spore i hans stemme over genåbningen.

- Det bliver jo en anden virkelighed, som jeg åbner til, forklarer han og peger på de retningslinjer og restriktioner, som regeringen torsdag meldte ud vil gælde for restauranter, caféer og værtshuse.

Tab på 100.000 kroner De er alle en del af fase to af regeringens genåbningsplan, efter coronakrisen har haft lukket store dele af Danmark ned siden den 11. marts.

Siden den dag har Christopher Falkenstrøms værtshus Cassiopeia slet ingen omsætning haft.

Og når han åbner igen fra på mandag, bliver det stadig uden nogen stor indtjening, vurderer han.

- Det er jo ikke onsdag formiddag, jeg tjener penge. Det er fredag og lørdag nat, der er den største omsætning. Og der må jeg ikke holde åben, siger værtshusejeren.

Ifølge Christopher Falkenstrøm vil han derfor grundet regeringens restriktioner stå til at tabe 100.000 kroner om måneden, selv om han på papiret er genåbnet.

Skal lukke ved midnat Alle serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak, som gæsterne kan nyde på stedet, skal nemlig ifølge regeringens restriktioner lukke ved midnat.

Derudover bør gæster ikke have mulighed for at placere sig, hvor de har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere i mere end 15 minutter. For eksempel siddende ved en bardisk.

Og så skal afstanden på mindst en meter mellem gæsterne opretholdes. Artiklen fortsætter efter billedet...

30-årige Christopher Falkenstrøm peger på, at flere af regeringens restriktioner vil gøre det svært at drive værtshuset på fuldt blus. Blandt andet skal han lukke stedet ned ved midnat og begrænse antallet af bargæster.



Det betyder blandt andet, at værtshuse ikke må have eller tilbyde gæster at benytte et dansegulv.

- Men man holder jo ikke én meters afstand i en bar. Folk, der kommer i et barmiljø, kan godt lide at kramme, siger Christopher Falkenstrøm og peger på, at flere af restriktionerne vil gøre livet som værtshusejer svært.

Plads til færre gæster For eksempel må der maksimalt tillades adgang for én person per to kvadratmeter gulvareal, hvis kunder det pågældende sted primært står op. Sidder de ned, skal der sikres fire kvadratmeter gulvareal per person.

Desuden skal forsamlingsforbuddet overholdes, så der ikke serveres for selskaber over ti personer.

Desuden må de enkelte selskaber kun bestå af personer, der i forvejen ses og har tæt kontakt til hinanden. Personer, der er en del af det samme selskab, må dog sidde ved samme bord med almindelig afstand.

Her skal ifølge regeringens retningslinjer sikres en meters afstand til det næste selskab.

- Det vil betyde, at jeg ikke kan lukke op for det samme antal gæster, siger Christopher Falkenstrøm og vurderer, at han med genåbningen kun vil kunne se frem til mellem 30-40 procent af sine normale omsætning.

Behov for kompensation Under coronakrisen har ejeren af Cassiopeia allerede været nødsaget til at søge en del af regeringens hjælpepakker. Derudover har han fået bevilget 200.000 kroner af sin egen bank.

Noget, der indtil videre har reddet ham fra at gå personlig konkurs.

Men Christopher Falkenstrøm vil ikke kunne klare sig helt på egen hånd endnu, selv om han får lov til at genåbne, siger han. Derfor håber han, at regeringen fortsat vil tilbyde en form for kompensation.

- Med den indtjening, jeg forventer at få som følge af restriktionerne, bliver der kun måske til lønninger og husleje. Og jeg vil selv skulle tage mange timer uden at få løn for det, forklarer han.

På Christiansborg er man dog glad for de retningslinjer, der ifølge erhvervsminister Simon Kollerup er udformet i tæt dialog med branchen selv.

Må tage en dag ad gangen - Jeg er glad for, at det nu igen bliver muligt at gå ud og nyde en god middag eller få en kop kaffe eller øl med en ven ved stambordet. Det ved jeg, der er mange, der har savnet, lyder det fra erhvervsministeren.

Det er dog vigtigt, at genåbningen »kan ske på en forsvarlig og tryg måde«, understreger han.

Christopher Falkenstrøm er enig, men hæfter sig blandt andet ved, at Sverige på intet tidspunkt har haft lukket ned for barer og restauranter, som Danmark har gjort det.

Efter genåbningen på mandag vil han imidlertid »tage en dag ad gangen«. Og så er han glad for, at han nu - trods alt - kan se frem til én eller anden form for indtjening.

- Lidt er selvfølgelig bedre end ingenting. Men jeg håber ikke, at regeringen lader os genåbne for så at glemme os. For så bliver det først rigtig svært, slår Christopher Falkenstrøm fast.

Den unge værtshusejer af Cassiopeia i Skælskør driver desuden HavneGrillen i samme by og værtshuset Piraten i Haslev.