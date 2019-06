Ringparken skal frem til 2030 deles op i tre nye bydele. Mange byrådsmedlemmer udtrykte sig positivt om planen, men der var også enighed om, at der skal gøres en ekstra indsats for at få beboerne med på den. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Ikke fuld opbakning til Ringparken-plan

Slagelse - 01. juni 2019

For at leve op til regeringens ghettoplan, skal der frem mod 2030 ske store forandringer i Ringparken i Slagelse nordby.

Kravet, om at der kun må være 40 procent almene boliger, skal opfyldes ved at nedrive boliger og bygge andre, for at tiltrække og fastholde mere ressourcestærke beboere.

Ifølge et visionsoplæg skal blokbebyggelsen fremover opdeles i tre bydele, nemlig Mini-Manhattan - det urbane kvarter, Ringriderbyen - det grønne kvarter og Radiserækkerne - seniorkvarteret.

Målet med udviklingsplanen har været at forsøge at omsætte visionen fra Ny Ringby-oplægget, som FOB tidligere har fremlagt, til en realiserbar strategi for en omdannelse af Ringparken frem mod 2030.

Planen blev vedtaget af et stort flertal på mandagens byrådsmøde, hvor 29 af de 31 byrådsmedlemmer stemte for.

Forinden havde borgmester John Dyrby Paulsen (S) ridset op, at hvis man sagde nej, risikerede man i stedet at skulle til at lave en afviklingsplan for området. Hvilket kunne blive meget dyrt for kommunen, der jo har garanteret for boligforeningernes lån.

Thomas Clausen fra Enhedslisten stemte som den eneste imod. Med henvisning til at Enhedslisten ikke ønsker at nedrive almene boliger.

Den radikale Troels Brandt undlod at stemme. Han betegnede det som et paradoks, at regeringen først gav et område et stempel som hård ghetto, og derefter gik ud og søgte at løfte det. Det var efter hans opfattelse ikke grebet rigtigt an.

Villum Christensen (LA) mente, at man skulle se positivt på, at der nu fra centralt hold kom flere hundrede millioner kroner til et projekt, der jo meget lignede det, boligselskabet allerede selv har ønsket at lave.B