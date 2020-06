Ikke den mest behagelige opgave

Kommunens entreprenørservice rykkede fredag ud med to mand til stranden nedenfor Skrænten i Korsør, hvor et dødt marsvin lå skyllet op.

Driftsplanlæggeren vurderer, at der årligt er omkring en håndfuld opskyllede døde marsvin. Han tilføjer, at ved større mængder af døde dyr efter for eksempel sælpest, så er det Naturstyrelsen der tager over og fjerner dyrene.