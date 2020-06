Ikke McDonald's gravemaskine

- Jeg har forhørt mig hos vores team, og de fortæller, at det ikke er vores gravemaskiner, der er i gang endnu. Deres gæt er, at det er kommunens angående etablering af dræn, siger Mads Jensen.

Chef for kommunale ejendomme Rune Overlade oplyser, at gravearbejdet er færdiggørelsen af udstykningen inklusiv anlæggelse af fortov. McDonalds grund går ikke helt op til Energivej, hvor der ud over afvanding skal etableres et læbælte.