Mulig tilbagebetaling for ubrugt pasningstilbud skal drøftes igen.

Send til din ven. X Artiklen: Igen på dagsordenen: Borgmester vil sikre alle penge retur til børnefamilier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Igen på dagsordenen: Borgmester vil sikre alle penge retur til børnefamilier

Flere partier slår til lyd for, at alle forældre skal have penge tilbage, hvis ikke deres børn tjekker ind i det vante pasningstilbud. Nu skal sagen drøftes igen efter udvalgsbeslutning i sidste uge.

Slagelse - 13. maj 2020 kl. 13:27 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det mest rimelige er, at alle de forældre, der holder deres børn hjemme, får betalingen for pasningsordning retur.

Sådan lyder det fra flere politikere i Slagelse Byråd, herunder fra såvel Enhedslistens Thomas Clausen som borgmesteren selv.

- Jeg er åbenbart mest enig med Thomas Clausen i denne sag, lyder det fra John Dyrby Paulsen (S), der nu vil søge at få sagen om tilbagebetaling på dagsordenen igen.

Det sker efter udvalgsbeslutning i sidste uge i børne- og ungeudvalget, hvor man først og fremmest besluttede at give de forældre penge tilbage, som har ønsket pasning i perioden fra midten af april til genåbningens anden fase forleden, men er blevet afvist i deres ønske.

Det drejer sig konkret om 70 børn, hvor staten kompenserer kommunerne under ét for en del af udgiften - som led i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL senere på året.

Ved samme møde i udvalget lod man en dør stå på klem i forhold til den periode, vi netop er gået ind i. Hvordan skal forældre kompenseres her, hvis de - af flere mulige årsager - ikke sender deres børn i daginstitution?

Vil tage penge fra kassen 3.643 børn var tilmeldt i et dagtilbud den 1. april, mens tallet den 20. april lød på blot 1.543. På et par uger er det tal steget som led i genåbningens fase to. Dog er der fortsat daginstitutioner, der aktivt opfordrer forældre, der har mulighed, til at holde deres børn hjemme grundet såvel plads- som personalemangel, når der skeles til overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

I sidste uge mødte i alt 1.758 børn op.

Sjællandske har i den forbindelse talt med en række forældre, der mener, at beslutningen om, at det kun er 70 børns forældre, der får penge tilbage for perioden fra midten af april til og med 10. maj, er uholdbar.

- Det er ganske enkelt ikke fair. For os er det frivillig tvang, når vi holder børnene hjemme, som børnehaven har opfordret os til, lyder det fra Mette Hansen, der har to børn i dagtilbud i Slagelse.

Forældre som hende bør kommunen imødekomme, mener borgmester John Dyrby Paulsen (S), som anerkender udvalgsformand Helle Blaks (SF) argument om forsigtighed henset til institutionernes økonomiske formåen i fremtiden.

Han forsikrer dog her om, at pengene, der i fremtiden skal sendes tilbage til forældrene, skal hives op af kommunekassen og ikke tages fra institutionernes kasse.

Derfor ønsker han sagen drøftet i økonomiudvalget på mandag.

- Her kan vi sige og give hinanden håndslag på, at pengene tages fra kassen og i hvert fald ikke fra børne- og ungeområdet. Hvis vi beslutter det, vil det gælde som princip i forvaltningen og være det, man styrer efter i fremtiden også, lyder det fra borgmesteren.

Diskussion undrer John Dyrby Paulsen undrer sig desuden over, at diskussionen om forældrebetaling skal tages ad så mange omgange.

- Jeg respekterer de forskellige holdninger, der er. Men jeg mener, at når ikke folk får den ydelse, de betaler for, så skal pengene tilbage. Det bør være et princip, uanset hvad vi taler om, siger han og påpeger, at der også er et hensyn at tage til børnefamilier.

- Hvis du eksempelvis har to børn i vuggestue, hvor du ikke bruger pladserne, så er det rigtig mange tusinde kroner, som du intet får ud af. Jeg forstår godt argumentet om, at vi jo stadig har udgiften til daginstitutionerne, men det er da ikke forældrene, der skal betale for det. Det må vi finde ud af på anden vis, mener borgmesteren, der håber at finde et kompromis på tværs.

Nøjagtigt som det skete, da man i april mødtes på halvvejen i forhold til en måneds tilbagebetaling for den første periode.

Han mener, at der kan være ræson og en god investering i at sende pengene tilbage til forældrene.

- Vi kan jo håbe, at de lægger pengene lokalt og køber i vores butikker. Så er det pludselig en indsprøjtning til vores erhvervsdrivende, lyder det.

Det skal siges, at alle forældre i forvejen får halvdelen refunderet får nedluknings-perioden fra marts til og med påsken.

relaterede artikler

Slagelse vil betale endnu mere tilbage til børnefamilier 24. april 2020 kl. 06:05

Politikere foreslår at lade forældre slippe for betaling 02. april 2020 kl. 06:25