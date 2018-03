Idrætsråd: Spareplan rammer værdifulde dele af samfundet

- Vi er i Slagelse Idræts Råd stadig bekymrede over, hvad besparelserne vil betyde for kommunens idrætsforeninger.

- Her er det vigtigt, at både politikere og administration har forståelse for hvad et rigt og værdifuldt foreningsliv giver tilbage til samfundet, fortæller Jørn C. Nielsen.