Hver søndag frem til juni har elever fra idrætshøjskolen arrangeret en dag med sjove aktiviteter for flygtningebørnene. Privatfoto

Idrætshøjskole åbner døre for flygtningebørn

Slagelse - 13. maj 2019 kl. 12:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden marts har Red Barnet Ungdom samarbejdet med frivillige elever fra Gerlev Idrætshøjskole om at arrangere sjove aktiviteter og lege for en gruppe børn med flygtningebaggrund.

Børnene er en del af Red Barnet Ungdoms venskabsgruppe i Slagelse. Et projekt for børn i alderen 6-12 år, der er flyttet ud af et asylcenter til en ny by og som derfor har brug for nye legekammerater og mulighed for at lære deres nye lokalområde at kende.

- Vi er meget glade for det store stykke arbejde, højskolens elever lægger sammen med Red Barnet Ungdoms øvrige frivillige i at skabe en masse idræts- og bevægelsesoplevelser for børnene, og vi oplever at børnene har stor glæde af faciliteterne på Gerlev Idrætshøjskole, siger Camilla Carlsson, programleder for Red Barnet Ungdoms flygtningeindsats for børn.

Det er Morten Zacho, der underviser i faget »Fremtidens Idrætsledere« (FIL) på Gerlev Idrætshøjskole, der har indgået samarbejdet med Red Barnet Ungdoms venskabsgruppe i Slagelse.

- Jeg vil gerne sætte mine elever i spil, så de kan få nogle oplevelser med, hvor fedt det kan være at gøre noget for andre mennesker, siger Morten Zacho.

Og netop dét gør sig gældende for FIL-elev Lærke Stigaard Nielsen, der deltager som frivillig i projektet.

- Jeg føler, at jeg kan give min passion for bevægelse og leg videre igennem dette projekt samt hjælpe børn, der har haft det svært, siger Lærke Stigaard Nielsen.

Hver søndag til og med juni kører Red Barnet Ungdom flygtningebørnene til Gerlev Idrætshøjskole, hvor elever fra højskolen frivilligt arrangerer en dag med sjove aktiviteter, samvær og hygge med børnene.

Her kan programmet stå på bålhygge, boldspil, gymnastik eller andre bevægelseslege.

Gennem venskabsgrupperne danner børnene ikke alene nye venskaber og bliver klogere på lokalsamfundets værdier og traditioner, men forbedrer også deres danske sprog, fremgår det af en udsendt meddelelse fra idrætshøjskolen.

Her påpeges det også, at børnene desuden får et vigtigt kendskab til lokalområdet og dets muligheder.