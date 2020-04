- Idrætten har behov for kompensation på samme måde som erhvervslivet, mener formand for Slagelse Idræts Råd, Jørn C. Nielsen, der på billedet her udnævner volleyballspilleren Oskar Madsen til ny idrætsambassadør. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Idrætsformand: Vi har brug for endnu flere penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætsformand: Vi har brug for endnu flere penge

Slagelse - 03. april 2020 kl. 09:07 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er naturligvis glade for, at der »fortsat« ske udbetaling indenfor folkeoplysningsområdet med de bestående satser. Men udfordringerne er dog større end det, og derfor er der brug for yderligere hjælp.

Det mener formanden for Slagelse Idræts Råd, Jørn C. Nielsen i kølvandet på meldingerne fra kommunen omkring ekstra hjælp på grund af corona-krisen.

- Der er mange aflyste aktiviteter og events, som skulle have givet indtægter. Desuden udebliver sponsorindtægter, og derfor får foreningerne et problem, idet de faste udgifter fortsat er der. Derfor er der behov for yderligere tiltag, som det også er set med hjælpepakker indenfor erhvervslivet, siger Jørn C. Nielsen.

Han mener, at idrætten har behov for kompensation for faldende indtægter på samme måde som erhvervslivet.

Jørn C. Nielsen siger videre, at de lokale idrætsforeninger ser ind i nogle uoverskuelige økonomiske konsekvenser i fremtiden.

- Derfor er der et ønske om at fremrykke betalinger af tilskud tidligere til foreningerne. Det kunne blandt andet være udbetaling af medlemstilskud og aconto lokaletilskud til foreningerne, som kunne udbetales nu, siger Jørn C. Nielsen.

Faste udgifter der blandt andet kunne kompenseres idrætsforeninger handler om leje, forbrugsafgifter (vand/el og varme) samt lønninger til trænere og lignende.

For at hjælpe de cirka 50 idrætsforeninger, der selv betaler for lokaliteter, foreslår Jørn C. Nielsen flere muligheder.

For det første at man ser bort fra, at der kun gives tilskud til den medlemsandel, der er under 25 år, så man får fuldt lokaletilskud uanset alder.

For det andet at give foreningerne 100 procent lokale tilskud i stedet for 85 procent.

- Rideklubberne er i forvejen udfordrede, da kommunen har sat loft over udgifterne til 1.650 kroner pr. medlem. Denne grænse bør og skal gerne slettes, mener Jørn C. Nielsen.

Han peger på, at de enkelte idrætsforeninger udover ovennævnte problemer også kan have specielle problematikker.

- Her kunne der afsættes en særlig pulje, hvor foreningerne kunne ansøge, da der ikke er tvivl om, at blandt andet sponsorsiden vil blive udfordret i den grad i den kommende tid. Her vil Slagelse Idræts Råd gerne være garant for at kvalificere de enkelte ansøgninger, siger Jørn C. Nielsen.

Han siger videre, at Slagelse Idræts Råd også gerne vil være en aktiv medspiller, når det gælder om at finde løsninger.

- Foreningsidrætten har været med til at forme det danske samfund i mere end 100 år. Idrætsforeningerne skaber sammenhængskraft og udfylder dermed en vigtig rolle i at udvikle borgernes forståelse for demokrati, siger Jørn C. Nielsen som begrundelse for, at der bør gives en nødvendig håndsrækning til foreningsidrætten i Slagelse Kommune i den nuværende situation.