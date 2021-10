Formand for Slagelse Idræts Råd Jørn C. Nielsen håber, at foreningerne vil bidrage med ønsker. Foto: Ugenyt

Idræt efterlyser lokale ønsker

På ny onlineplatform i Danmarks idræts Forbund kan alle nu give deres bud på nye lokale idrætsfaciliteter og deres placering.

Slagelse - 09. oktober 2021 kl. 09:43 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Hvilke idrætsfaciliteter mangler vi og hvilke vedligeholdelsesarbejder er der behov for i Slagelse Kommune?

Det spørgsmål stiller Slagelse Idræts Råd?

På en online platform udviklet af Danmarks Idræts Forbund - med et interaktivt danmarkskort kan alle nu give deres bud på nye lokale idrætsfaciliteter og deres placering.

- Målet er også at inspirere og skabe dialog om nye idrætsinvesteringer i Slagelse Kommune op til kommunalvalget i november siger formand Jørn C. Nielsen, Slagelse Idræts Råd.

Bidrag til lokal viden og dialog

Desværre er det ikke alle borgere og idrætsforeninger, der dukker op til borgermøder eller måske lige får henvendt sig til kommunen med et godt forslag til en lokal idrætsfacilitet. Men med "Danmark Mangler" er der til gengæld mulighed for at komme til orde på en nem og tilgængelig måde.

- Vores formål med platformen er at styrke den lokale viden om konkrete behov for bedre fysiske rammer til idræt, bevægelse og foreningsliv i hver kommune. Vi håber, at platformen kan bidrage til en god dialog om de potentialer, der er i den enkelte kommune. For det er jo netop lokale borgere og idrætsforeninger, der er eksperter i lokale behov, siger DIF-formand Hans Natorp.

I Slagelse Idræts Råd håber man at idrætsforeningerne vil bidrage med forslag, så alle relevante idrætsprioriteringer fremkommer.

På den anden side af kommunalvalget vil DIF sende de indkomne forslag til idrætsråd og kommunerne med kontaktoplysninger på dem, der har stillet forslagene.

Nye faciliteter bør samles I årets budgetforhandlinger i Slagelse Kommune har der været flere bud på, hvilke idrætsfaciliteter der skal prioriteres og hvor. Her minder formand Jørn C. Nielsen om, at der i den vedtagne idrætspolitik blandt andet står: - Vi vil understøtte større, samlede og moderne idrætscentre og anlæg og at det bl.a. skal ske ved at fokusere på tidssvarende og ikke mindst vedligeholdte idrætsanlæg.

- Ikke mindst da økonomien er udfordret har vi brug for en plan fortsætter Jørn C. Nielsen.

Som eksempel anføres at hvis Nordhallen's baderum skal renoveres og der skal anvendes midler til dette skal det ind i en samlet plan og herefter skal alle ønsker opsummeres og prioriteres.

- Det betyder at man i forhold til de økonomiske ressourcer, der forventelig er til rådighed, udarbejdes en 15-20 årig plan med prioriteringer. På den måde får v i et samlet overblik over såvel bestående og ønsker til nye faciliteter og det overblik har både politikere og idrætten behov for betoner Jørn C. Nielsen fra Slagelse Idræts Råd.