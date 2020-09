De ekstra mange sommerferieaktiviteter, der har været råd til på grund af regeringens sommerpakke, vækker glæde hos Slagelse Kommunes kultur- og fritidsudvalg. Forhåbentlig kan det give inspiration til andre år, lyder det. Foto: Slagelse Kommune

I skyggen af corona: Sommeren bød på rekordmange aktiviteter

Som håndsrækning i en krisetid fik Slagelse Kommune denne sommer bevilget to millioner kroner af regeringen. Pengene har udmøntet sig i rekordmange sommerferieaktiviteter til børn og unge.

Slagelse - 07. september 2020 kl. 13:38 Af Fleur Sativa

Måske har du lagt mærke til det. I hvert fald har der været ekstra rig mulighed for at høre børnelatter eller opleve familier på udflugt i skolernes sommerferie.

Som en del af regeringens sommerpakke blev det nemlig tidligere på året vedtaget at oprette en pulje på 200 millioner kroner som en håndsrækning til aktiviteter i det danske sommerland.

Og det er også kommet børn, unge og familier i Slagelse Kommune til gode.

Ud af den samlede pulje fik kommunen bevilget i alt to millioner kroner og modtog siden 96 ansøgninger til bud på aktiviteter i løbet af sommeremånederne. De mange ansøgninger blev siden realiseret til i alt 327 aktiviteter.

Sportscamps og kreabus De mange aktiviteter, der har budt på alt lige fra forskellige sportscamps til en omrejsende »kreabus« vækker glæde hos kommunens kultur- og fritidsudvalg.

I en pressemeddelelse takker udvalget således »for den store opbakning og de mange kreative aktiviteter, som har givet mulighed for en anderledes og aktiv ferie for børn og unge«.

- Vi er meget imponeret over de mange aktiviteter, som blev stablet på benene hen over sommerferien. Ønsket og viljen til at give børn og unge en ganske særlig ferie har været virkelig stor, lyder det fra udvalgsmedlem Anders Nielsen (S). Artiklen fortsætter efter billedet...

De mange aktiviteter har budt på alt lige fra forskellige sportscamps til en omrejsende »kreabus«. Her er en parkour-bane blevet stillet op ved Flakkebjerg Skole.



En særlig tak I pressemeddelelsen sendes desuden en særlig tak til de forskellige arrangører, der ifølge udvalget har brugt store dele af deres egen sommerferie på at planlægge og afholde de forskellige sommerferieaktiviteter.

- Takket være dem har børn og unge haft et væld af både velkendte og nye aktiviteter at vælge imellem, så sommeren kunne blive ekstra sjov, forklarer Anders Nielsen og peger på, at det ikke var selvskrevet.

På grund af coronavirus har mange danskere - også i Slagelse Kommune - nemlig valgt at holde sommerferien hjemme. Samtidig med at de er blevet rådet af myndighederne til at begrænse socialt samvær og holde afstand.

Håber, det fortsætter - Derfor har det været beundringsværdigt at se, hvordan der ekstraordinært er blevet planlagt og tilrettelagt ikke mindst rigtig mange udendørs arrangementer, som kunne bringe børn og unge tilbage i fællesskaberne, siger et andet af kultur- og fritidsudvalgets medlemmer, Ebbe Jens Ahlgren (V).

Han peger på, at det store udbud af sommerferieaktiviteter forhåbentlig har givet inspiration til næste år. Også selv hvis coronakrisen ikke længere mærkes.

- Vi håber i kultur- og fritidsudvalget, at de mange ekstra sommerferieaktiviteter har givet arrangørerne en masse gode oplevelser og erfaringer og måske mod på at gentage nogle af aktiviteterne igen til næste sommer eller i en anden sammenhæng, slår udvalgsmedlemmet fra Venstre fast.