I retten: Slog handicappet og truede med at slå børn ihjel

Volden skulle være sket over flere gange i perioden fra december 2019 til august 2020 og drejer sig blandt andet om, at den tiltalte mange gange skulle have slået den handicappede forskellige steder på kroppen med knytnæve, ligesom han skulle have nevet hende på armene med mange blå mærker til følge.

Samtidig er den 58-årige tiltalt for at have truet kvinden med at ville slå hendes to døtre ihjel, hvis hun sladrede om volden, ligesom han ifølge anklageskriftet har truet med at ville tage kvindens søn med sig til Tyskland.

Trusler, den tiltalte er kommet med senest i både i juli og august i 2020 i den handicappede kvindes lejlighed.