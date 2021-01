Indehaver af Madam Bagger Kenn Birch Sørensen er gået i isolation.

I isolation grundet corona

Take-away udsat - indehaver af Madam Bagger Kenn Birch Sørensen i isolation, efter at have været tæt på person testet positiv for Covid-19.

Slagelse - 08. januar 2021 kl. 06:54 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Både i går og i dag fredag skulle det have været muligt at hente take-away fra Madam Bagger , men det har corona-pandemien sat en stopper for. - Jeg har været tæt på en person, der er testet positiv, så jeg er gået i isolation, siger indehaver af Madam Bagger Kenn Birch Sørensen.

