Se billedserie Stemningen var høj hos de to professionelle kunstnere Mia-Nelle Drøschler og Kristian Vodder Svensson, da de skulle fotograferes. Foto: Helge Wedel

I højt humør - du lugter slet ikke af sved!

Kunstnerne Mia-Nelle Drøschler og Kristian Vodder Svensson var i drillende højt humør ved søndagens fernisering for udstillingen Tunnelsyn, hvor dyreste værk koster 70.000 kroner.

Slagelse - 16. august 2021 kl. 08:53 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Du lugter slet ikke af sved som sidst, så du må have været i bad.

- Mærkeligt, det er ellers flere dage siden, fordi det har været for koldt, svarede 45-årige Kristian Vodder Svensson på den to år yngre kunstkollega Mia-Nelle Drøschlers drillende konstatering.

De muntre bemærkninger understregede deres høje smittende humør , da de tog opstilling foran et af de udstillede værker ved deres fælles udstilling i Magasinet i Strandgade med titlen Tunnelsyn med reference til, at de begge har udsmykket henholdsvis den ene og den anden tunnel under Norvejen i Skælskør i 2019 og i 2020.

- Det er aldrig nemt at være toer, men jeg må finde mig i det, lød det fra Kristian Vodder Svensson, der var tunnelbisse i 2020. Han er fra Sønderjylland, men bor og arbejder i dag på Møn. Ikke langt fra Mia-Nelle Drøschler med bopæl i Jungshoved.

Maler hurtigt Hun fortæller, at hun er blevet en hurtig maler efter at have malet siden 1993, mens Kristian Vodder Svensson udstiller et værk, der har taget flere år at nå i mål med.

- Jeg begyndte på det runde maleri i 2006, men først nu er det færdigt og til salg for 30.000 kroner, siger Kristian Vodder Svensson. Han sammenligner det at male med at lave mad - det kan tage tid, før den helt rigtige smag er opnået.

Lever af kunst Begge kunstnere fortæller, at de kan leve af deres kunst, men også at man skal huske, at de kun får halvdelen af prisen på deres malerier. Den anden halvdel napper galleriet. Priserne er fastsat ud fra deres cv samt, hvor de ellers har udstillet.

Med 70.000 kroner er det Kristian Vodder Svensson., der har det dyreste maleri til salg. Det måler 150x200 cm, mens man for 45.000 kan købe et 200x150cm stort maleri udført af Mia-Nelle Drøschler, hvis øvrige noget mindre malerier ellers ligger på 4-6.000 kroner.

Mia-Nelle Drøschler er uddannet fra Goldsmiths Fine Art i 2010. Hun er medlem af BKF og kunstnersammenslutningen Corner.

Kristian Vodder Svensson er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2006.