I form før flæskesteg: Flere træner juleaftensdag

I stedet for at bruge formiddagen til julegudstjeneste, mødte flere glade motionister op hos WODwithBERG GYM i Slagelse juleaftensdag. Her handlede det om at få sved på panden før den tunge julemad.

Slagelse - 24. december 2019

For flere står motion og træning øverst på listen over nytårsforsæt, men i Slagelse valgte flere at tage forskud på den sunde livsstil allerede juleaftensdag.

Således inviterede WODwithBERG GYM til åben juletræning fra om formiddagen, hvor alle interesserede kunne møde op til en omgang sprællespænd, sit-ups og sved på panden.

Èn af dem, der af den grund for første gang brugte sin julemorgen i træningstights i stedet for tyk juletrøje, var 26-årige Nanna Jacobsen. Og det til stor succes.

- Man starter bare dagen ud på en god måde med grin og latter, samtidig med man får pulsen op. Og så har man jo bedre samvittighed til senere, fortæller hun og peger på, at julemuen for mange består af både flæskesteg, franske kartofler og flødeholdig risalamande.

»Man får det bedre« Selvom det var første gang, Nanna Jacobsen deltog i en træning juleaftensdag, træner hun til hverdag tre til fire gange om ugen. Derfor kan hun se mange fordele i at starte dagen ud med fysisk aktivitet.

- Man får det bedre på mange punkter. Både med sig selv, men man bliver også sundere og får mere energi i hverdagen, forklarer hun.

Fordele, som også 31-årige Kristine Bækgaard, der træner fem til seks gange om ugen, kan se. Før hun deltog til juletræningen, havde hun derfor allerede løbet otte kilometer hjemmfra.

Selvom hun dyrker regelmæssig motion, er det nemlig særligt vigtigt for hende at træne før al den tunge julemad, siger hun.

Handler om balance - Jeg kan slet ikke tåle alt den mad, selvom jeg synes, det er virkelig lækkert. Men jeg bliver fuldstændig smadret, hvis jeg skal sidde og spise en hel dag. Derfor er det rigtig godt lige at komme ud og få bevæget kroppen, forklarer Kristine Bækgaard.

Ifølge ejer og daglig leder af WODwithBERG GYM, Søren Berg, handlede arrangementet »juletræning« således netop om at skabe balance i en sund livsstil. Og samtidig om at have det sjovt.

- Vi er ikke julehadere eller træningsfanatikere. Det, der er det vigtige, det er netop ikke at blive fanatisk. For hvis det bliver fanatisk, så stiger det en til hovedet, og det ender med ikke at være sjovt længere, forklarer Søren Berg, der i mange år også har arbejdet som personlig træner.

- Derfor råder jeg også alle mine klienter til at spise, hvad de vil. Men at moderere det en smule og selvfølgelig dyrke motion ved siden af. For det skal være sjovt at leve sundt. Og det skal være sjovt at træne. Ellers kommer man ikke afsted, slår han fast.