I denne uge åbner ny Rema 1000-butik

- Siden butikken i Slots Bjergby begyndte at rumstere i vores bevidsthed, har jeg tænkt, at det var noget for mig. Jeg har masser af energi, og jeg glæder mig til endnu et projekt i Rema 1000 - det er jo ikke bare et job, men en livsstil af være en del af kæden, og jeg brænder virkelig for det. Begge vores børn er også i Rema 1000, så det ligger nok i generne, siger Gitte Zoll Pedersen.

Foretrukne indkøbssted

- Jeg glæder mig meget til at møde alle kunderne og til at lære dem at kende. Sammen med hele mit team vil vi gøre alt, hvad vi kan for at blive lokalområdets foretrukne indkøbssted. Med på holdet af medarbejdere er souschef Kasper Skov Fagerberg, som jeg har taget med fra butikken på Korsørvej. Han er født og opvokset i Slots Bjergby, og vi vil blandt andet med udgangspunkt i hans lokalkendskab bestræbe os på, at både kunder og øvrige medarbejdere føler, at butikken er vores allesammens Rema 1000, sigerGitte Zoll Pedersen.