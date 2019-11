Se billedserie Børnedemokraterne i Håndværkerparken mødes en gang om måneden. Privatfoto

I denne boligafdeling bestemmer børnene

Slagelse - 21. november 2019 kl. 10:34 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem børn mellem 7 og 13 år har nu i to år haft noget at skulle have sagt i FOB-afdelingen Håndværkerparken. De er børnedemokrater og deltagere i et pilotprojekt, hvor børn fra boligafdelinger flere steder i landet er med til at bestemme. Vicevært Jørgen Graversen er fuld af beundring over børnenes engagement. Det har blandt andet resulteret i et bålsted og et suttetræ.

- Og børnene har taget billeder af, hvor de kunne tænke sig forbedringer, fortæller Jørgen Graversen.

Som eksempel på at børnene også beskæftiger sig med andet end det, der direkte har med leg og lignende at gøre, nævner han, at de også har fotograferet et sted ved en sti, hvor de synes, der er skummelt, når det er mørkt, så de arbejder på at få en ekstra lampe op. Både det og et ønske om et fodgængerfelt skal de fremlægge for såvel afdelingsbestyrelse som kommunen.

Børnene meldte sig til opgaven på et informationsmøde for børn og forældre tilbage i 2017, og det var alle de børn, der var med ved mødet, der sagde ja til at blive børnedemokrater.

- Det er utroligt, som de er vokset med opgaven. I starten var der nogle af dem, der ikke sagde ret meget, men nu lader vi dem styre det. De må lære af deres fejl, og det bedste af det hele er, at de kommer til møderne hver gang, siger Jørgen Graversen.

Fra første færd blev børnene sat ind i, hvad demokrati er for noget, og det har siden vist sig, at der skulle afstemninger til, før en beslutning kunne træffes.

Det hænder jo, at penge spiller en rolle, så der skal prioriteres.

- Så må vi bruge håndsoprækning, og børnene forstår godt, at det er flertallet, der bestemmer, konstaterer Jørgen Graversen.

Samtidig glæder han sig over, at børnene får en tæt tilknytning til det område, de bor i:

- De går jo ikke hen og ødelægger noget, de selv har været med til at lave, og de fortæller deres søskende om tingene, tilføjer han og fortæller, at konceptet også skal udbredes til Ringparken.

De øvrige boligafdelinger i projektet er fra Odense, Aalborg og Rødovre.