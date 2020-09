Se billedserie I aften indledes sammensætningen via skriftlig og hemmelig afstemning af, hvem der som menighedsrådsmedlem skal være medbestemmende over aktiviteter i og udvikling af det kirkelige liv i Sankt Povls Kirke (foto) og mange andre kirker. Foto: Kim Brostrøm

I dag skrives kirkehistorie

For første gang skal der stemmes på de kommende medlemmer af menighedsrådene. En stemme på sig selv kan være nok. Efter valget kan andre stadig nå at stille op.

Slagelse - 15. september 2020 kl. 08:25 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kirkelige demokrati ruller fra i dag tirsdag i gang landet over med valgforsamlinger. I den tidligere Korsør Kommune gælder det alle kirkerne med valgforsamlinger i aften. For første gang nogensinde kræver et medlemsskab af et menighedsråd, at der er afgivet mindst en stemme på personen. Det oplyser 56-årige Charlotte Kaas, der er kommunikationskoordinator ved Sankt Povls Kirke og i øvrigt også selv medlem af menighedsrådet.

- Der skal stemmes ved en skriftlig og hemmelig afstemning ved valgforsamlingen med start klokken 19 i Sankt Gertruds Hus. Vi håber, at mange fra menigheden møder op og stemmer, siger Charlotte Kaas, som i øvrigt også selv genopstiller. Hun noterer, at det i teorien kan være nok at stemme på sig selv for at få en plads i menighedsrådet.

- Nu skal der for alvor stemmes på kandidaterne, som stiller op, lidt lige som til en generalforsamling i sportsforeningen. Tidligere har man næsten været valgt ind, bare man stillede op. Fra i år skal man have mindst en stemme for overhovedet at komme i betragtning, siger Charlotte Kaas.

Menighedsrådet i Sankt Povls sogn består af 14 medlemmer, heraf 11 valgte medlemmer, sognets to præster samt en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådet udgør kirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Valgresultat i avisen Når valghandlingen er overstået tirsdag aften, skal resultatet offentliggøres af valgbestyrelsen hurtigst muligt og senest en uge efter valgforsamlingen tirsdag den 22. september 2020. Offentliggørelsen skal som minimum ske ved førstkommende gudstjeneste, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske udgaver.

Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen skal sikre, at så mange som muligt bliver bekendt med, hvem der er valgt som medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt som stedfortrædere.

Viser der sig at være utilfredshed med de valgte, så kan nye kandidater godt nå at stille op og blive valgt.

Ny kandidatliste? Valgbestyrelsen skal nemlig sammen med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen bekendtgøre, at der senest fire uger efter valgforsamlingen - altså senest tirsdag den 13. oktober 2020 - kan indgives en kandidatliste og dermed udløses et nyt afstemningsvalg til menighedsrådet. Af bekendtgørelsen skal det også fremgå, hvor mange medlemmer der skal vælges til menighedsrådet, hvor mange stillere, der skal underskrive kandidatlisten, menighedsrådets funktionsperiode, hvor og hvornår kandidatlisten kan afleveres, og at kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.