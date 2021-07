Se billedserie I dag torsdag den 1. juli åbner kommunens nye varmestue på Lilleøvej 3, hvor tidligere SK Forsyning havde administrationsbygning. Kommunen har lejet 350 kvadratmeter midlertidigt, men håbet er, at adressen bliver permanent for varmetuen. Foto: Helge Wedel

I dag åbner ny kommunal varmestue i Korsør

Efter byrådets politiske udsmidning den 21. juni af Kirkens Korshær fra Korsør har der været travlt med at få etableret en kommunal fysisk varmestue fra i dag 1. juli. Håbet er at den bliver permanent i bygningen, der er lejet midlertidigt.

Slagelse - 01. juli 2021 kl. 08:02 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Med byrådets beslutning den 21. juni har vi haft mere end travlt med at have en fysisk varmestue i funktion og åben fra den 1. juli, men det er lykkedes via et midlertidig lejemål af 350 kvadratmeter på Lilleøvej 3, som har en god og central beliggenhed i forhold til målgruppen, siger Eddie Göttsch til Sjællandske. Han er centerleder for kommunens Center for Psykosocial Udvikling Slagelse, CPUS og Rusmiddelcenteret i Slagelse Kommune. Sidstnævnte skal drive en fysisk varmestue i Korsør, fordi et snævert byrådsflertal for nylig satte Kirkens Korshær fra bestillingen, mens korshæren fik lov at fortsætte med varmestuer i Slagelse og Skælskør.

Der er samlet godt 200 kommunale fastansatte i CPUS og Rusmiddelcenteret, som arbejder 17 forskellige steder i kommunen.

- Vi kommer også til at slå stillinger op til bemanding af varmestuen i Korsør, der i udgangspunktet holder åben alle hverdage mellem klokken 9.30 og 15.30. Bemandingen vil være to socialpædagoger plus frivillige, siger Eddie Göttsch. Han tilføjer, at der løbende vil være dialog med varmestuens brugere om at finde de åbningstider, der bedst muligt opfylder deres behov.

Permanent adresse? Ifølge Eddie Göttsch er håbet, at den kommunale varmestue i Korsør ender med at få permanent adresse i bygningen på Lilleøvej, hvor tidligere SK Forsyning holdt til.

- En permanent adresse kræver en politisk behandling af ønsket, som vi afventer, siger Eddie Göttsch.

Han vurderer, at der samlet set er omkring 35-40 borgere i Korsør, der kan få glæde af og behov for en varmestue, hvor de dels kan få et billigt måltid mad men også i forhold til deres sundhed og trivsel blandt andet blive tilset af en gadesygeplejerske, der også vil kigge forbi. Maden bliver ikke tilberedt i den nye varmestue, men bliver leveret til den.

Heftig kritik Op til byrådets beslutning om at skifte Kirkens Korshær ud med kommunen selv til at drive en varmetue, har det været fremsat heftig kritik fra blandt andet Udsatterådet og Venstre, fordi netop brugerne af en varmestue i forvejen ofte er et sagsnummer i kommunen, som de derfor kan mangle tillid til.

- Hvad siger du til kritikken om, at det er som at lade ræven vogte gæs at lade kommunen drive en varmestue?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Eddie Göttsch

- Vil I fortsat samarbejde med Kirkens Korshær også om varmestuen i Korsør?

- Vi har altid haft god dialog og samarbejde omkring vores indsatser, også med Kirkens Korshær, og det vil vi da fortsætte med for at skabe synergier og fastholde de gode relationer til gavn for borgerne, siger Eddie Göttsch.