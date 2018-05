Unge fra udsatte boligområder har generelt sværere ved at få et arbejde. Her rækker Fakta på Valbyvej hånden ud. Her er det Saraa Kassem og Özdemir. Pressefoto

I Fakta får alle en chance

Slagelse - 22. maj 2018 kl. 06:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Varerne på hylderne er vel organiseret, og visse steder står tingene næsten med militær præcision. Saraa Kassem og Emirhan Özdemir, begge 16 år, er i gang med at trimme varer, som det hedder, når man sørger for, at varerne står pænt på hylderne.

De har arbejdet i butikken Fakta på Valbyvej i Slagelse siden henholdsvis december og juli sidste år, og de er begge begejstrede for deres job.

De to kender hinanden fra skolen, og så bor de begge i boligområdet Ringparken, som ligger lige ved siden af butikken. Det var i sin tid Emirhan, der opfordrede Saraa til at søge jobbet og anbefalede hende til chefen. Hvis ikke han havde gjort det, kunne hun nemt være blevet en del af den nedslående statistik, der viser, at unge fra udsatte boligområder har større chance for at blive arbejdsløse.

En statistik, der er så bekymrende, at man i den boligsociale helhedsplan, »En fælles indsats«, har jobvejledning som et højt prioriteret indsatsområde i både Ringparken, Sydbyen og på Motalavej.

- Uddannelses- og beskæftigelsesfrekvensen er betydeligt lavere for vores unge i fokusområderne end i resten af kommunen. Samtidig har kun hver fjerde ung i vores boligområder et fritidsjob mod hver anden ung i resten af Danmark. Det er helt essentielt, at unge fra udsatte boligområder kommer ud og får sig et fritidsjob, fortæller Allan Hessel, som er fritidsjobkonsulent i Kompetencecentret, sekretariatet for den boligsociale helhedsplan.

At det kan være svært for de unge i udsatte boligområder at finde job, kan både Saraa og Emirhan tale med om.

Pia Rutkjær er butikschef i Fakta på Valbyvej, og qua mangeårig erfaring fra forskellige lederstillinger og arbejde med mennesker med udfordringer ved hun, hvor vigtigt det er at se potentialet i den enkelte.

Derfor var det også en selvfølgelighed, at hun sagde ja til at indgå en partnerskabsaftale med Kompetencecentret om at have særligt fokus på at ansætte unge fra kommunens udsatte boligområder.

Partnerskabsaftalen er et tilbud til virksomheder om at få gratis hjælp til ansættelsesprocessen til gengæld for, at de ansætter unge bosat i kommunens udsatte boligområder.

- Jeg er ligeglad med udseende og religion. Det er ikke det, der er afgørende. Hvis vi i Fakta kan være med til at bryde en negativ social spiral i forhold til arbejdsløshed, så skal vi selvfølgelig gøre det og inkludere de unge. Partnerskabsaftalen er en fantastisk ide, siger Pia Rutkjær og anbefaler andre virksomheder at indgå en aftale med Kompetencecentret.

