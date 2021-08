Hyret trods handicap: Susanne og Kristian spreder smil hver dag på arbejde i supermarked

61-årige Susanne Lager er handicappet. Det er hendes kollega, 41-årige Kristian Dahl, også. Og så er de begge ansat i Bilka på Idagårdvej i Slagelse. Butikken, der ejes af dagligvarekoncernen Salling Group, nemlig siden 2005 haft en særlig aftale med VASAC, et arbejdsmarkedscenter for personer, som ikke kan varetage et almindeligt 37 timers arbejde. Foto: Jens Wollesen

Man kan sagtens have et arbejde, selv om man har et handicap. Det beviser cirka 20 ansatte - primært udviklingshæmmede - der er ansat i en særlig ansættelesesaftale i Bilka på Idagårdsvej i Slagelse. Aftalen er givende for både de ansatte - som for eksempel Susanne og Kristian - og butikkens øvrige medarbejdere.

12. august 2021

- Jeg har været her siden 2014, tror jeg. Ja, 2014. Og det er bare super fedt. Jeg er glad for det.

61-årige Susanne Lager sidder i et af baglokalerne i Bilka på Idagårdsvej i Slagelse. Her er hun ansat i flaskerummet fire dage om ugen fem timer ad gangen.

- Hvad med dig Kristian? Hvor længe har du været her Kristian, spørger hun og henvender sig til sin kollega, 41-årige Kristian Dahl.

- Det kan jeg da ikke huske. I hvert fald længere tid end dig, svarer han, før de begge bryder ud i en højlydt latter.

»Fis og ballade« er der på denne måde masser af her i flaskerummet, men også ude i den 9000 kvadratmeter store Bilka, hvor voksne - ofte udviklingshæmmede - er ansat gennem en særlig aftale med VASAC Slagelse.

VASAC er et socialt arbejdsmarkedscenter, der henvender sig til personer, som ikke kan varetage et almindeligt 37 timers arbejde. Og lige nu har Bilka i Slagelse cirka 20 medarbejdere, der alle er ansat gennem det særlige samarbejde, der har eksisteret siden 2005.

Bidrager positivt til butik At samarbejdet mellem Bilka og VASAC har eksisteret i alle de år, er der en helt særlig årsag til, mener varehuschef Casper Østergaard.

"Hele arbejdsglæden er rigtig høj, når VASAC er her."

- Hele arbejdsglæden er rigtig høj, når VASAC er her. Nu har der været nedlukning nogle gange, hvor de ansatte fra VASAC har været sendt hjem. Og der har vi manglet dem, fastslår han og peger på, at det bidrager positivt til hele butikken at have ansatte som Susanne og Kristian gående.

- Jeg kan se, hvordan de sidder på kryds og tværs i frokostpausen og snakker og griner. Det giver rigtig meget hele vejen rundt: Både til hele arbejdsmiljøet og konkret med det arbejde, de udfører, når de er her, forklarer Casper Østergaard.

Det er forskelligt, hvor ofte og hvor længe de ansatte fra arbejdsmarkedscentret VASAC er på arbejde i butikken, der ejes af dagligvarekoncernen Salling Group. Men de giver gerne en hånd med de fleste steder: På lagerne, i havecentret eller i selve butikken med eksempelvis vareopfyldning.

- Der er for eksempel en medarbejder, der rigtig godt kan lide at komme og rykke varerne frem i vinafdelingen én gang om ugen. Og så får vedkommende lov til det, siger Casper Østergaard.

Vokser med arbejdet I arbejdet er samtlige VASAC-ansatte tilknyttet en af Bilkas andre ansatte.

- Jeg kan se, hvordan de ansatte vokser med arbejdet. Og det er ikke kun ansatte fra VASAC, jeg mener. Også de almindeligt deltids- eller fuldtidsansatte bliver bedre og opnår en særlig stolthed, når de går på arbejde, forklarer varehuschefen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Både 41-årige Kristian Dahl og 61-årige Susanne Lager arbejder færre timer om ugen end deres øvrige kollegaer i Bilka i Slagelse. På grund af deres handicap kan de nemlig ikke varetage et almindeligt 37-timers job, men en særlig samarbejdsaftale gør det alligevel muligt for dem at arbejde. Foto: Jens Wollesen

Med andre ord betyder arbejdet - og samarbejdet - noget ganske særligt.

Det er Mark Nielsen, der er pædagog i VASAC Slagelse, fuldstændig enig i:

- En af de tidligere varehuschefer sagde faktisk præcis det samme til mig en tilfældig morgen: »Det højner arbejdsglæden.« Så det gjorde det også dengang. Det har det altid gjort, siger han.

Ifølge Mark Nielsen er det dog ikke kun arbejdsglæden, der højnes. Det gør også selvværdet, selvtilliden og den generelle livskvalitet for de ansatte, der kommer fra VASAC og oveni deres udviklingshæmning af og til også er psykisk sårbare.

- De kan have svært ved at have en almindelig hverdag, da de mangler overblik. Og mange er måske rigtig gode til at lave lige præcis denne her ene opgave, men så er alle de andre opgaver uoverskuelige, forklarer han.

Gider ikke sidde stille I en butik som Bilka er én af gevinsterne, at VASAC-ansatte nemt modtager feedback for det udførte arbejde: Enten fra andre ansatte eller de chauffører, der leverer til lageret - eller fra kunderne i butikken.

- Selvfølgelig kan man også møde en sur kunde eller en sur chauffør, men langt de fleste er søde og siger: »Tak for hjælpen« og roser de ansatte. Det er en form for anerkendelse, der er rigtig vigtig, siger Mark Nielsen.

For at finde den arbejdsopgave, der passer bedst til den enkelte ansatte, er der i VASAC Slagelse ansat jobcoaches, der har det ansvar. I Susanne og Kristians tilfælde elsker de for eksempel at være i flaskerummet. Artiklen fortsætter efter billederne...

Kristian Dahl er glad for sit arbejde - og hans daglige smil smitter. Foto: Jens Wollesen

I flaskerummet har Susanne Lager hjulpet til siden 2014. Det er for kedeligt at sidde stille, mener hun. Foto: Jens Wollesen

- Jeg gider ikke bare sidde stille. Det er for kedeligt, fastslår Susanne Lager og suppleres af Kristian Dahl:

- Det er bare godt at have noget at lave, vurderer han, før de igen bryder ud i latter.

Månedens medarbejder Ifølge Mark Nielsen er det vigtigt for alle mennesker at have et arbejde. Så på den måde er Susanne og Kristian ikke et særtilfælde.

Og skal man tro varehuschefen Casper Østergaard, bliver de da heller ikke behandlet anderledes end butikkens øvrige ansatte:

- Jeg gør ikke forskel på folk her i huset uanset, om de er fra VASAC eller er her ved siden af et studie eller er ansat på fuldtid. Når man har en Bilka-trøje på, så bliver man behandlet ens uanset, hvem man er, siger han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Casper Østergaard (tv.) er varehuschef i Bilka i Slagelse. Her har man en særlig aftale med VASAC Slagelse, hvor Mark Nielsen er pædagog. Foto: Jens Wollesen

Og netop Bilka-trøjen er der status i, lyder rygtet. I 2019 fik samtlige VASAC-ansatte nemlig en måned titlen som »Månedens Medarbejder« og et diplom, der glædeligt blev vist frem til alle kunder, de stødte på den dag.

- Hvis du spørger dem, hænger det helt sikkert hjemme på væggen hos de fleste den dag i dag, vurderer Casper Østergaard.

- Men er der ikke også noget ekstraarbejde i at have ansatte fra VASAC gående, hvis man ikke kan sætte dem til »hvad-som-helst«?

- Jo, det er der sikkert. Men det giver bare så meget andet igen: Én ting er det arbejde, de jo faktisk udfører, når de er her. Men det, de kommer med af smil og glæde, det er helt uvurderligt, fastslår varehuschefen.

Foruden de 20 ansatte fra VASAC Slagelse, har Bilka Slagelse cirka 15 andre ansatte i særlige ansættelsesaftaler i samarbejde med Slagelse Kommune.