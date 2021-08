Hyldet skraldesamler overvældet: - Jeg er tom for ord

Som førtidspensionist er Michael Jensen ikke i stand til at varetage et almindeligt arbejde. I stedet går han gerne 15 til 30 kilometer for at samle andres henkastede affald op. Nu hyldes han for sin indsats, men den store opmærksomhed er kommet bag på ham og overvælder ham, siger han. Foto: Fleur Sativa

At frivillig skraldesamler fra Slagelse er gået viralt på de sociale medier, hvor han hyldes for sin indsats, gør ham tom for ord. »Jeg vil bare gerne gøre det for naturens skyld,« fastslår han.

Slagelse - 24. august 2021 kl. 14:16 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Hver gang 37-årige Michael Jensen går ud i det blå med sin gribetang, gør han det kun af én årsag: For at gøre naturen grønnere og fremtiden lysere.

Men den seneste tid er den frivillige skraldesamler fra Slagelse, der er førtidspensionist og diagnosticeret med aspergers, blevet centrum for ros og anerkendelse på de sociale medier, hvor han hyldes som »en af hverdagens helte.« Dertil kommer, at flere har ønsket at samle ind til ham i form af enten penge eller gaver.

Noget, der overvælder den indtil for nylig anonyme skraldesamler.

- For nylig kom der en privat husejer forbi og roste mig og gav mig 200 kroner, fordi han var så glad for, at jeg samlede skraldet op. Og det er jo alt for meget. Jeg er tom for ord, fortæller Michael Jensen, der ikke selv endnu har set de mange kommentarer, der lige nu florerer på Facebook, da han ikke selv er på det sociale medie.

Familien er stolt - Min moster har sagt, at hun vil vise mig dem, når jeg kommer og besøger hende. De (familien, red.) er alle sammen så stolte af mig, forklarer han videre. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Jeg vil bare gerne gøre det her for naturens skyld, siger Michael Jensen, der frivilligt samler skrald op i Slagelse by. Foto: Fleur Sativa

Michael Jensen blev første gang offentligt kendt, da en far i stolthed fortalte om en særlig oplevelse på Facebook: Sønnen, syv-årige Xander, tog initiativ til at forære skraldesamleren fra Slagelse egne lommepenge, der ellers skulle have været lagt til side som opsparing til en ny gamer-computer.

Siden har Michael Jensen også fået doneret et neongult regnsæt, så han kan ses i mørke. Samt nye sko, så han kan holde til at gå de 15 til 30 kilometer, han ofte går på sine skralderuter.

- Jeg er meget overrasket over, at det har fået så stor opmærksomhed, siger han.

Motiveret til at fortsættte Da Michael Jensen glad stillede op til foto ved overrækkelsen af pengene fra syv-årige Xander, vidste han ikke, at det nogensinde ville blive delt i det omfang, som det nu er blevet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Sådan så det ud, da syv-årige Xander forærede Michael Jensen sine lommepenge som tak for den indsats, han gør som frivillig skraldesamler. Oplevelsen blev delt på Facebook og har siden skabt stor opmærksomhed. Privatfoto

- Jeg oplever ofte, at folk kommer over og siger »tak« eller »hvor er det godt gået«, og det gør mig selvfølgelig glad og motiverer mig til at fortsætte, fortæller han.

- Det her startede jo bare med et opslag, og så har det nærmest spredt sig med lynets hast, uddyber Michael Jensen, der ikke er i stand til at varetage et almindeligt arbejde, men heller ikke »bare vil sidde derhjemme«:

Vil gerne dele glæden - Jeg vil bare gerne gøre det her for naturens skyld. Det er heller ikke, fordi jeg vil tage arbejdet fra kommunen eller noget. Det er ganske enkelt bare, fordi jeg vil hjælpe planeten, fastslår han.

Oprindeligt blev Michael Jensen inspireret til at samle det henkastede affald af en kvinde, som han mødte, der gjorde det samme.

- Jeg ved desværre ikke, hvem hun er. Men jeg ville ønske, at jeg kunne dele glæden og al den ros, jeg får - og de gaver, jeg har fået - med hende, fortæller han.

