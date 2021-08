Hyldet skraldesamler forventer intet igen: - Jeg gør det for naturens skyld

Michael Jensen er blevet kendt på de sociale medier, fordi han frivilligt samler skrald i Slagelse by og blev foræret 100 kroner af en taknemmelig syv-årig. Siden har flere donorer meldt sig, så han også for sponsoreret tøj og sko, men den frivillige skraldesamler forventer egentlig slet ikke at få noget for sin indsats. Dog motiverer det ham at blive anerkendt, siger han. Foto: Fleur Sativa

Skraldesamleren fra Slagelse, der i øjeblikket hyldes på de sociale medier, hedder Michael Jensen, er 37 år og førtidspensionist. Men skraldet i naturen samler han uden at forvente at få noget for det: Andet end en ren klode og frisk luft, fortæller han.

- Jeg gør det for naturens skyld. Og så får jeg selvfølgelig også selv noget ud af det: En masse motion. Og en masse frisk luft.

Sådan forklarer 37-årige Michael Jensen, der den seneste tid er blevet centrum for stor opmærksomhed på de sociale medier, efter det er blevet offentligt kendt, at han frivilligt samler skrald i Slagelse, hvor han bor.

Historien om Michael Jensen blev delt, da en far i stolthed fortalte om en særlig oplevelse på Facebook: Sønnen, syv-årige Xander, tog nemlig initiativ til at forære skraldeindsamleren fra Slagelse egne lommepenge, der ellers skulle have været lagt til side som opsparing til en ny gamer-computer.

Ved overrækkelsen af pengene, der blev foræret som et gavekort til Cirkle K, stillede Michael Jensen smilende op til foto - men han var intetanende om, at han ville ende med at få så stor omtale, som han nu har fået.

- Har mødt Michael flere gange, når jeg løber... så meget respekt til ham, skriver en Facebook-bruger blandt andet på Facebook og tilføjer en »thumps up«-emoji.

Har slæbt som en okse Michael Jensen er diagnosticeret med aspergers, og det gør ifølge ham blandt andet, at han har særlige interesser og kan blive optaget af ting, der ikke umiddelbart optager så mange andre. For eksempel affald.

- Jeg interesserer mig også for store maskiner og nyder at gå rundt og følge med i store nedrivninger og store byggeprojekter. Så det er også noget af det, jeg går og ser på, forklarer Michael Jensen, der er førtidspensionist og går mellem 15 og 30 kilometer på sine skralderuter rundt i hele Slagelse by.

Det startede for cirka et år siden, da han blev inspireret af en kvinde, der gjorde det samme, fortæller han. Artiklen fortsætter efter billederne...

Historien om Michael Jensen blev delt, da en far i stolthed fortalte om en særlig oplevelse på Facebook: Sønnen, syv-årige Xander, tog initiativ til at forære skraldeindsamleren fra Slagelse egne lommepenge. Foto: Fleur Sativa

På sine skralderuter går Michael Jensen med en indkøbsvogn, som han fylder med alt det affald, han finder. Foto: Fleur Sativa

- Og så havde Danmarks Naturfredningsforening en konkurrence, hvor man skulle se, hvor meget affald man kunne indsamle. Det viste sig så, at det kun var én dag, de gjorde det. Men det var jo slet ikke nok, forklarer Michael Jensen, der derfor samlede skrald i en hel måned og nåede at samle hele 222 kilo affald.

- Jeg havde slæbt som en okse: Jeg samlede både gamle cykler sammen, fandt gamle trillebøre og gamle indkøbsvogne. Der er ikke det, som folk ikke smider i naturen, uddyber han.

Chokeret over fund Siden Michael Jensen begyndte at samle skrald, har han været chokeret over de fund, han har gjort sig.

Når han får skulderklap og søde ord med på vejen - som da syv-årige Xander forærede ham sine netop tjente lommepenge - motiverer det ham derfor til at fortsætte sin gode gerning, siger han.

- Jeg ønsker ikke, at fremtidige generationer skal gå med skrald op til over knæene. Derfor tænker jer hver dag: »Nu giver jeg lige et nøk med,« fortæller han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Michael Jensen er diagnosticeret med aspergers og er førtidspensionist. Det er ikke usædvanligt for ham at blive optaget af lidt »særlige interesser,« fortæller han. Foto: Fleur Sativa

Af mærkelige ting, Michael Jensen har fundet, kan han blandt andet nævne en Netto-pose med fire store ål og tøj nok til at kunne belæde et helt menneske:

- Bukser, trøjer, sko, vanter, halsterklæder. Man kan finde alt, beskriver han.

»Det kan vi ikke byde vores klode« Skraldesamleren fra Slagelse går altid rundt med en indkøbsvogn og en gribetang, og så tager han det med, han kan få. Indsatsen er så velset, at han i dag får sponsoreret skraldesække af den lokale XL Byg.

Ikke alt, Michael Jensen finder, passer dog i sækkene.

- Engang fandt jeg en indkøbsvogn ned ad en stejl skrant, så jeg måtte hente et reb og rappelle ned for at hente den. Den lå fem eller otte meter nede. Og så tænker man måske: »Hvorfor? Hvorfor gør du det, når du ikke får noget for det?« Men nu har jeg set den, og jeg vil ikke acceptere, at den ligger der. Så må jeg jo fjerne den, forklarer han og uddyber:

- Hvis man ikke samler sådan en vogn ind, men bare lader den ligge, så forsvinder den aldrig. Der kan gå op til en million år, før naturen har kvalt den. Det kan vi ikke byde vores klode.

