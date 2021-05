Hyldet af 100 løbere: Michael vendte hverdagen på hovedet efter operation - nu har han løbet 100 maratoner

Se billedserie Michael Dall hev en særlig medalje hjem lørdag, hvor han flankeret af sine to døtre kom i fornemt klubselskab. Foto: Carsten Lysdal

Selv om der fortsat er langt til tinderne, hvis det gælder om at nå allerøverst på rangstigen, rundede Michael Dall fra Slagelse for nylig en milepæl. Den vel nok mest betydningsfulde, som der blev sagt fra talerstolen, da pubejeren rundede 100 maratoner.

Slagelse - 31. maj 2021 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Omtrent 100 maratonløbere, hvor flere har hundredvis af slagsen i bagagen, blev lørdag indhyllet i hyldest og smurt i klapsalve, da The Upper Hill og Fisketorvet lagde rammer til et specielt arrangement.

Her rundede indehaveren af gastropubben, Michael Dall, der fylder 50 år til efteråret, nemlig en milepæl, der i løbemiljøet betegnes som aldeles markant.

- At runde nummer 100 er nok det mest betydningsfulde, lød det fra et telt opstillet på torvet, hvor næstformanden i Klub 100 Marathon Danmark, David Bredo, der selv har tilbagelagt over 30.000 kilometer, hvad hans over 700 maratoner angår, greb mikrofonen.

Han roste Michael Dall, ligesom der var ironiske, kærlige drillerier at spore.

- Der er den største beundring. Ikke over din løbestil, men over, at du formår at løbe de tider, du gør, med den løbestil, lød det fra næstformanden, hvis tale blev akkompagneret af klap fra det fyldte torv, hvor siddende maratonløbere var med til at fejre Michael Dall.

Satte sig et mål og nåede det Michael Dall blev for et par år siden opereret for galdesten, og selv siger han, at det nok skyldes den tidligere tilværelse som »levemand«

- Jeg har altid været en levemand. Jeg har ikke været stangstiv, men altid elsket en god cognac, rødvin og sådan noget. Det har jeg altid nydt, men da jeg fik en livsstilssygdom, blev jeg klogere, har han tidligere udtrykt.

Derfor omlagde han fuldstændig hverdagen, og da han i løbet af 2019 havde nået 19 maratoner, proklamerede han, at målet nu var at nå de næste 81 i løbet af det næste års tid - inden coronaen så udsatte det hele til 2021.

Sådan ser medaljen ud. Nu er Michael Dall en del af Klub 100 Marathon Danmark.

- Og nu står jeg her. Det er det, jeg har set frem til. Det er fedt. Vi har løbet og hygget os, så egentlig var det ikke så hårdt at løbe i dag, sagde Michael Dall, da han - men også de øvrige deltagere ved The Upper Hill Maraton - blev mødt af rød løber og behørig servering til gane og mave.

Smag for løbelivet Maraton nummer 97, 98 og 99 løb han i Sydspanien for ganske nylig. Det var også der, han for alvor blev bidt af en gal løber, dengang det hele startede.

Og han bliver ved, mens han beundrende skeler til nogle af de venner fra miljøet, som både har løbet 200, 300 og 400 maratoner. For ikke igen at nævne David Bredos mange maratonløb.

- Det her var målet, og det er simpelthen så godt. Jeg kan mærke, at jeg har det godt, beskriver han.

Det var løbefællesskabet Slagelse Marathon On Tour, der stod for arrangementet.