Se billedserie Skat i Korsør lukker. Det blev vedtaget af Folketinget i 2014.

Send til din ven. X Artiklen: »Hyklerisk« borgmester kritiseres for at ærgre sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Hyklerisk« borgmester kritiseres for at ærgre sig

Slagelse - 19. januar 2018 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Topmålet af hykleri.

Sådan betegner Morten Dahlin, Venstres lokale folketingskandidat, John Dyrby Paulsens (S) reaktion i Sjællandske torsdag, hvor borgmesteren ærgrer sig over, at regeringen tilfører Slagelse Kommune 12 arbejdsplader som led i »Bedre Balance«-udflytningen, mens man fjerner 100 hos Skat i Korsør. John Dyrby Paulsen var nemlig selv en del af beslutningen om at lukke ned for Korsørs skatteeventyr i 2014, da han sad i Folketinget og tilmed i regering under Helle Thorning-Schmidt.

Det skriver Sjællandske. - Så det klinger hult, når han nu ærgrer sig, siger Morten Dahlin, der mener, at man bør glæde sig over de mange arbejdspladser, der nu engang er havnet i kommunen.

Ifølge John Dyrby Paulsen er det helt korrekt, at man dengang lukkede Skat i Korsør. Det fremgår også af den daværende S-SF-R-regerings beslutning om at samle Skat på 20 forskellige hovedadresser, hvor altså Korsør ikke var en af dem.

- Det, vi forsøgte dengang, var at lave et lokalt skattecenter. Der var både Ringsted og Slagelse i spil, men det viste sig at blive for dyrt, og dengang skulle der skæres ned, siger John Dyrby Paulsen.

- Strukturændringen blev vedtaget under den regering, jeg sad med i, men den var tegnebrættet længe før, siger borgmesteren, som afviser kritikken.

Ifølge ham har virkeligheden ændret sig. Der skal ikke længere skæres i Skat, men i stedet ansættes flere medarbejdere. Op imod 1200.

- Min pointe er derfor i dag, at hvis man accepterer præmissen om, at man skal føre flere ressourcer til Skat, så giver det ikke mening at lukke noget ned i Korsør. Det er helt åndssvagt, at man måske skal have dem et helt andet sted hen, hvor man så skal investere nogle penge, når man har lokaler i Korsør, siger borgmesteren, der står ved, at han var en del af regeringen, dengang man reelt set lukkede Skat i Korsør.

relaterede artikler

Også Slagelse gør sine hoser grønne: Vil score arbejdspladser 16. januar 2018 kl. 06:00

Dyrby irriteret over at Skat lukker i Korsør 12. januar 2018 kl. 07:32