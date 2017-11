Hvorfor skal »højhuse« tage vores havudsigt

- Vi protesterer igen på det skarpeste. Husejerne har jo netop betalt for havudsigten fra deres ejendomme, og så kommer politikerne og fjerner den, fordi et landbrugsområde i et følsomt naturområde skal ændres til boligbyggeri, siger Troels Vedel. Han er formand for grundejerforeningen Musholmparken, der repræsenterer i alt 74 ejendomme på Musholmvej.

- Jeg synes, at det er for dårligt, at politikerne bare siger ja, fordi en bygherre henvender sig med et projekt. Politikerne burde da tænke på de beboere, der bor der i forvejen, og som nu har udsigt til et økonomisk tab, siger Troels Vedel. Han forstår heller ikke argumentationen om, at der er behov for flere byggegrunde.