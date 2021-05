Hvordan stop i Korsør?

Hvordan får man flere til at gøre stop i naturskønne Korsør for foden af Storebæltsbroen? Det giver kommende naturvejledere fra hele Danmark svar på i morgen på en nauturkonference. Dronefoto: Morten Mikkelsen 24Produktion

Naturvejledere fra hele Danmark samlet i Korsør for at udarbejde naturtilbud, men også søge svar på, hvordan man får flere til at besøge Korsør.

Slagelse - 06. maj 2021 kl. 07:55 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

24 naturvejledere fra hele Danmark er i disse dage samlet på Musholm ferie, sport- og konferencecenter som led i deres uddannelse i samarbejde med Naturvejledning Danmark.

I morgen fredag fremlægger de resultaterne af deres arbejde ved en naturkonference, hvor en af opgaverne har været at give svar på, hvordan kan man ændre Korsør fra at være en by man primært kører igennem eller suser forbi på motorvejen til, at flere får lyst til et stop og et besøg og et ophold i Korsør.

Seks temaer De kommende naturvejleder arbejder gruppevis i to dage med seks forskellige temaer, som relaterer sig til naturen til glæde for en bred gruppe af kommunes borgere og turister.

Blandt andet skal de komme med bud på nye naturtilbud til gavn for bl.a. udsatte unge, ældre borgere, danske og udenlandske turister i kystområderne samt borgere med handicaps.

Hvordan kan der for eksempel tilbydes en naturindsats for de ældre borgere, hvor både de mobile og mere eller mindre ressourcestærke ældre, samt de mindre mobile og ikke-flytbare borgere inddrages?

Chefer lytter På fredagens naturkonference, der holdes udendørs, lytter medarbejdere og chefer fra bl.a. sundheds- og ældreområdet, miljø-, plan- og teknikområdet samt uddannelsesområdet i kommune med på svar og forslag fra de kommende naturvejledere

- Vi glæder os rigtig meget til, at de studerende kan se de mange naturmæssige fordele og muligheder, vores kommune rummer. Samtidig er det en unik mulighed for, at vi kan få nye idéer og input til, hvordan vi i endnu højere grad end i dag, kan bringe naturen i spil overfor mange forskellige målgrupper. Derfor er konferencen også tænkt som en udviklingssnak mellem de studerende og fagpersoner på områderne, så der bliver mulighed for både at stille spørgsmål til forslagene og bygge videre på eventuelle sprudlende gode idéer, indenfor de forskellige områder, forklarer leder af Slagelse Naturskole Tine Nord Raahauge. Hun er med til at undervise naturvejlederne og holde konferencen.