Her ses et bud på, hvordan Fisketorvet kunne komme til at se ud fremover. Montage: Slagelse Kommune Foto: olelso

Hvordan skal Fisketorvet se ud fremover?

Den 24. og 25. september har alle mulighed for at høre om planerne for Fisketorvet og besøge bunkeren, der snart rives ned.

Slagelse - 21. september 2020 kl. 19:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På torsdag og fredag bliver høringen om planerne for Fisketorvet skudt i gang, når Slagelse Kommunes borgerbil bliver kørt i stilling på Fisketorvet mellem klokken 14 og 17 begge dage. Her kan alle interesserede kigge forbi for at se og høre mere om skitseforslaget, der blev politisk godkendt i starten af august. Samtidig bliver der også mulighed for at få en rundvisning i bunkeren, som efter planen skal erstattes af en såkaldt »spansk trappe«, når det nye projekt bliver rullet ud, og lokalhistoriker Ole G. Nielsen vil også være til stede og fortælle om Fisketorvets historie.

- Fisketorvet er et fint sted for en lille pause, men i dag står der kun to bænke. Vi vil gerne give meget bedre mulighed for at sidde og opholde sig på Fisketorvet, dels med gode siddemuligheder på selve trappen og på »rigtige« bænke med ryglæn. Samtidig vender vi en del af siddepladserne, så man både kan nyde solen, kirken og følge med livet i gaden, siger formand for erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA).

Fisketorvet har siden etableringen af gågaden i 1976 været en hyggelig lille lomme i bymidten med jazzmusik og fadøl og kirken som kulisse. Det skal der ikke ændres på. Og derfor bliver den spanske trappe også udformet, så nogle af trinene kan danne »scene« for f.eks. jazzorkestrene og andre optrædende.

- Vi får skabt bedre muligheder for live-musik på Fisketorvet. Jeg kunne f. eks. godt forestille mig et af vores dygtige kor stå op ad trappen med kirken som bagtæppe og synge - det vil blive en god oplevelse. Men har man andre ideer til, hvordan vi kan få glæde af den nye plads, så skal folk kigge forbi, siger formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget Jørgen Grüner (SF).

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Business Slagelse, der torsdag klokken 16.30 kårer årets skolekunstprojekt på Fisketorvet og fredag inviterer til Lokalt Fødevaremarked på Nytorv.

Høringsperioden løber frem til den 26. oktober. Her er alle velkomne til at sende bemærkninger til projektforslaget til mail: de12torve@slagelse.dk. Når høringen er slut, præsenteres bemærkningerne for erhvervs- og teknikudvalget, der så vil tage stilling til om - eller hvordan - de får indflydelse på det endelige projekt, der forventes udført i første halvdel af 2021.