Hvordan er byens reelle parkeringsforhold?

Slagelse - 21. februar 2020 kl. 06:00 Af Kim Brandt

Byrådsmedlem Anne Bjergvang (S) foreslår en undersøgelse af, hvordan parkeringsforholdene reelt er i Slagelse by. Og hvorvidt der med ny parkeringsteknologi kan ske en bedre udnyttelse af pladserne.

- Parkeringskontrol er i Slagelse Kommune overladt til politiet, og det vil sige, at der reelt ikke foretages parkeringskontrol i Slagelse by. Konsekvensen kan være, at der parkeres uden hensyntagen til angivne tidsangivelser for parkering. Det kan give et forvansket billede af parkeringsbehovet, fordi enkelte parkeringspladser vil være belastede af langtidsparkering, selv om der burde være korttidsparkering, siger byrådsmedlem Anne Bjergvang (S) som baggrund for et forslag på det seneste møde i erhvervs- og teknikudvalget.

Hun gør opmærksom på, at der i de seneste år er kommet nye parkeringsteknologier - f. eks. Sensade.com - som via elektronisk registrering og apps i smartphones giver parkeringskunderne et billede af, hvor der er ledige parkeringspladser i Slagelse by og hvor på den enkelte plads, der er ledige p-pladser. Endelig giver systemet mulighed for, at Slagelse Kommune kan konstatere, hvor og hvor længe kunderne reelt parkerer på p-pladserne.

- Overvejelse om ny teknologi bør altid suppleres af konstatering af faktiske forhold, herunder ved manuel optælling/vurdering, mener Anne Bjergvang, som derfor har bedt forvaltningen undersøge, hvorvidt det er muligt at indføre elektronisk parkeringsregistrering via ny parkeringsteknologi som en forsøgsordning f.eks. på Rådhuspladsen og på H.P. Hansens Plads.

Hun ønsker, at kommunen igangsætter en manuel optælling over to dage på de nævnte pladser.

- Så vi kan se, hvordan parkeringsmønsteret er på de to pladser på hverdage - herunder om tidsparkeringen overholdes på pladserne, således at bilerne løbende udskiftes i overensstemmelse med reglerne for pladserne samt konstatere, om der er ledige pladser hen over dagen på de to pladser.

I flere år har der været tale om at etablere et parkeringshus i Slagelse - og i den seneste budgetaftale fremgår det, at der er afsat anlægsmidler til et parkeringshus i Slagelse by.

- Men en forudsætning for at vælge den rigtige placering for et parkeringshus er, at det først undersøges, hvordan parkeringsforholdene reelt er i Slagelse by, siger hun.

Udvalgsformand Villum Christensen (LA) er netop nu på ferie i Thailand, men siger i en kort kommentar til Sjællandske:

- Mig bekendt har vi for et par år siden fået lavet en grundig og ret kostbar analyse af parkeringsforholdene i Slagelse. Men hvis der er kommet ny og bedre teknologi til siden, så er det da fint at undersøge det nærmere, siger han.

Forvaltningen skal nu se nærmere på Anne Bjergvangs forslag og vil præsentere et oplæg for udvalget i april.