Vil du være med til at kåre Slagelses bedste takeaway-restaurant, skal du besøge Hungry.dk og afgive din stemme inden 1. juni. Med flere end 1500 restauranter i Danmark samlet online er Hungry.dk en af Danmarks førende takeaway-portaler.

Hvor får du den bedste »takeaway«?

Mens hele restaurationsmiljøet i Slagelse har været lukket ned for spisende gæster, så har slagelseanerne til gengæld i stor stil udnyttet, at det har været muligt at få leveret takeaway til hoveddøren.