Hvor bliver skøjtebanen af på Solens Plads?

Frost og snevejr får læser af avisen Sjællandske til at spørge til skøjtebanen på Solens Plads, der aldrig siden dens indvielse i 2017 har været afprøvet. Udvalgsformand beder om at få åbnet for hanen, så hurtigt som muligt. Ved kulden i 2018 turde kommunen ikke gøre det.

I omegnen af 10 millioner kroner er brugt på byggeriet af Solens Plads, hvis indretning er udtænkt til aktiviteter hele året rundt. Aktuelt om vinteren som skøjte - eller i mangel af skøjter som glidebane ved, at pladsen overrisles med vand. I følge byplanarkitekt Ole Lund Sørensen er pladsen indrettet, så der kan lukkes et spjæld i en kloak, mens vandet kommer fra en nærliggende brandhane.

