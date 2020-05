På plejecentret Bjergbyparken i Slagelse Kommune kalder man sig for »levehjemmet«, da beboere kan leve det liv, de vil, og på den måde, de ønsker. Men sådan er det ikke i øjeblikket. Flere ansatte og beboere er nemlig netop blevet testet positiv for coronavirus, og de ældre må derfor leve i isolation. Foto: Jens Christian Bachmann

Hvert andet plejecenter plages af coronavirus: - Det begynder at ligne en normal tilstand

Som det sjette plejecenter i Slagelse Kommune har Bjergbyparken nu konstateret tilfælde af smitte med coronavirus. Dermed er hver andet kommunale plejecenter i kommunen ramt af coronavirus.

Slagelse - 07. maj 2020 kl. 07:17 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En epidemi. Det ord nikker virksomhedslederen for plejecenteret Bjergbyparken i Slots Bjergby, Bettina Berg, genkendende til i disse dage.

På plejecentret har man nemlig netop som det sjette ud af i alt 11 kommunale plejecentre i Slagelse Kommune fået konstateret tilfælde af smitte med coronavirus.

I alt drejer det sig om tre beboere og fire ansatte, der er testet positiv, oplyser Bettina Berg til Sjællandske.

Det første tilfælde blandt beboere blev opdaget torsdag den 23. april, hvorefter resten af beboerne inklusiv plejecentrets personale fik foretaget tests fem dage senere, tirsdag den 28. april.

Har måttet vente på svar - Det er de tests, som vi har ventet på i nu otte dage og altså først fået svar tilbage på i dag (onsdag, red.). Så der har selvfølgelig været en del usikkerhed i forløbet frem til nu, fortæller virksomhedslederen, der dog kan fortælle, at både personale, beboere og pårørende »tager situationen godt«.

FAKTA Disse plejecentre i Slagelse Kommune er ramt af coronavirus:

Bjergbyparken

Solbakken

Mølleparken

Blomstergården

Antvorskov

Skovvang



Kilde: Slagelse Kommune Disse plejecentre i Slagelse Kommune er ramt af coronavirus: Blandt andet peger Bettina Berg på, at både hun og de ansatte har kunnet læne sig op ad kommunens andre plejecentres erfaringer med coronavirus. Og at det første tilfælde med smitte på Bjergbyparken opstod samtidig med, at Sundhedsstyrelsen strammede reglerne for brug af værnemidler på landets plejecentre.

»En normal tilstand« Den 24. april indskærpede styrelsen således i nye retningslinjer, at ansatte i ældreplejen i dag altid skal bruge visir, når de i forbindelse med pleje er tæt på de ældre.

- Det er selvfølgelig ikke rart for hverken de ansatte eller beboerne. Ansigtsudtryk kan være svære at aflæse, og der kan være genskær i visiret, fortæller plejecentrets leder og bemærker, at personalet derfor har gjort mere ud af at være tydelige i kropssprog og stemmeleje.

- Vi er så langt i denne her krise og proces, at det begynder at ligne en normal tilstand. Coronavirus kan selvfølgelig stadig virke skræmmende. Men det er ikke lige så nyt, som det var for to måneder siden, forklarer Bettina Berg, der dog samtidig understreger, at hun tager situationen »meget alvorligt«.

Beboere lever i isolation De tre beboere, der nu er testet positiv for coronavirus er derfor med det samme sat i isolation, oplyser virksomhedslederen til Sjællandske.

Resten af beboerne på Bjergbyparken må desuden i mindre grad end tidligere benytte sig af plejecentrets fællesarealer. Også de skal i dag så vidt muligt opholde sig isoleret i deres boliger.

- Vi har ikke hjemmel til at låse folk inde, og det gør vi derfor heller ikke. Vi skal passe på, men vi er også nødt til at sikre os, at vi tager vare på beboernes mentale helbred, slår virksomhedsleder Bettina Berg fast.

I alt 34 ansatte og 31 beboere fra Bjergbyparken er blevet testet, hvoraf tre skal testes på ny og ét svar stadig mangler. Dermed er 24 beboere og 30 medarbejdere på plejecentret blevet testet negativ for coronavirus.

