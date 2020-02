Da to maskerede og bevæbnede mænd ventede på en bil påmonteret en GPS her på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus den 18. februar sidste år, var det slet ikke ejeren af bilen, der sad i den. Måske var en fourettet 23-årig kvinde derfor slet ikke målet.

Send til din ven. X Artiklen: Hvem skulle dø? Kvinde forsøgt skuddræbt lånte ekskærestes bil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvem skulle dø? Kvinde forsøgt skuddræbt lånte ekskærestes bil

En GPS blev brugt til at spore den bil, som en 23-årig kvinde sad i, da hun sidste år blev beskudt af to maskerede mænd. Men bilen var slet ikke hendes egen, er det kommet frem i Retten ved Næstved.

Slagelse - 20. februar 2020 kl. 09:13 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem patronhylstre blev fundet i området, efter en 23-årig kvinde sidste år blev beskudt, mens hun befandt sig i sin bil på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus. Og på bilen blev ovenikøbet fundet en GPS, så den var nem at finde.

Men hvem skød, og var målet overhovedet den 23-årige kvinde?

Begge spørgsmål stilles i disse dage ved Retten i Næstved, hvor tre mænd mellem 19 og 22 år sidder tiltalt for forsøg på manddrab. Og særligt sidstnævnte spørgsmål rejser sig efter de indledende retsmøder.

Her er det nemlig kommet frem, at kvinden slet ikke ejede eller normalt kørte i den bil, hun sad i den pågældende aften, hvor skudepisoden fandt sted. I stedet havde hun nærmest tilfældigt lånt den af sin ekskæreste, som onsdag vidnede i retten.

Løbet tør for benzin - Der var ikke nogen særlig grund til, at hun lånte den. Det gjorde hun bare en gang imellem, forklarede han under retsmødet og pegede på, at hun havde lånt den »tre til fire gange« tidligere.

Ifølge den 23-årige selv er det oftest sket, når hun har været løbet tør for benzin på sin egen bil. Noget, der ifølge hende også var tilfældet den 18. februar sidste år, hvor hun pludselig blev beskudt af to maskerede mænd.

Den tredje tiltalte i sagen - en 19-årig mand - skulle ifølge anklagemyndigheden have købt den påmonterede GPS tre dage før skudepisoden. Et forhold, som manden har erkendt med forklaringen om, at han ikke vidste, hvad sporingsudstyret skulle bruges til.

I retten har både han og den 23-årige kvinde desuden forklaret, at de to slet ikke kender hinanden. Det gør de tre tiltalte indbyrdes derimod, ligesom kvinden også kender de to tiltalte på henholdsvis 20 og 22 år.

Igangværende konflikt Mere uklart er det imidlertid, hvilket forhold de tre tiltalte har til den 23-åriges ekskæreste, som altså er den retmæssige ejer af bilen, der blev skudt efter. Flere gange under onsdagens retsmøde nægtede han nemlig at svare på, om og hvordan de kendte hinanden.

- Det sted, jeg kommer. Det miljø, jeg færdes i. Der nævner man ikke nogen navne, forklarede han i retten og slog samtidig fast, at der var en »igangværende konflikt«.

(...) hvis jeg kører en tur med hende, eller vi bare tager en tur på McDonald's, og der er nogen, der skyder på os, så risikerer hun at komme til skade.

- Ekskæreste til forurettet Manden, som i dag er »gode venner« med den 23-årige kvinde, har derfor - og fordi han frygter for sin egen sikkerhed - flyttet rundt forskellige steder i landet det sidste halvandet år.

Og selv om han i dag stadig har en relation til den 23-årige forurettede foregår kommunikationen med hende primært over telefon.

- Vi kan ikke ses af sikkerhedsmæssige årsager. For hvis jeg kører en tur med hende, eller vi bare tager en tur på McDonald's, og der er nogen, der skyder på os, så risikerer hun at komme til skade, forklarede kvindens ekskæreste i retten.

Motiv for at dræbe At nogen - og måske én eller flere af de tiltalte - skulle have et ønske om at slå ham ihjel understreges af en sag fra 2018. Her var han offer for et knivstikkeri, som den 20-årige tiltaltes storebror senere blev dømt for.

Ifølge den 23-årige kvindes forklaring i retten skulle hun imidlertid kort forinden skudepisoden være blevet overhalet af en stationcar omkring Gørlev, som skulle ligne en tilsvarende bil, der blev set køre væk i høj fart fra gerningsstedet.

Ved overhalingen - og fordi hun ifølge egen forklaring holdt »tre til fire meter« fra de to maskerede gerningspersoner på parkeringspladsen ved Slagelse Sygehus - er der en mulighed for, at de har set, at hun - og ikke ekskæresten - sad i bilen.

Da hun vidnede i retten mod den 20-årige tiltaltes storebror efter knivstikket på hendes ekskæreste, kan det være motiv for at ville slå hende ihjel, mener hun.

DNA fra den 19-årige, der har erkendt at købe GPS-trackeren, er blevet fundet på sporingsudstyret. Har har ikke monteret den, men blot kigget på den, forklarer han. Alle tre tiltalte nægter sig skyldige i forsøg på manddrab.

relaterede artikler

Mænd nægter sig skyldige i drabsforsøg på 23-årig kvinde 18. februar 2020 kl. 19:56

Anklage: Mænd skød med hensigten at dræbe ung kvinde 18. februar 2020 kl. 05:50