Sidste år vandt rytteren Karoline Sloth Kjær den fornemme titel. Her står hun sammen med borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Hvem skal vinde prisen Årets Idrætspræstation?

30. maj 2021

Nu skal det afgøres, hvem der skal efterfølge rytteren Karoline Sloth Kjær fra Slagelse Rideklub som vinder af den prestigefyldte idrætspris Årets Idrætspræstation.

Prisen uddeles af Slagelse Kommune i samarbejde med Sjællandske til Slagelse Guld den 22. juni, hvor Slagelse Kommune og Slagelse Idræts Råd sammen hylder lokale vindere af DIF DM og uddeler i alt otte idrætspriser.

De fire nominerede AK Atlas’ 1. hold, kvinder, senior, elite

Emil Lindebjerg Kot fra Korsør Amatør Bokseklub

Jeanne Davidoff fra IF62

Liv Cantby fra Korsør Atletik & Motion Alle kommunens borgere og foreninger har gennem de seneste måneder kunnet indstille kandidater til prisen Årets Idrætspræstation, og resultatet er et stærkt og meget varieret kandidatfelt.

Valget står mellem et vægtløftningshold med masser af guldmedaljer og rekorder, en bokser, der blev dansk mester i letsværvægt i overbevisende stil, en foreningsformand, der udnyttede corona-nedlukningen til at høste masser af medaljer fra virtuelle gåture, samt en spydkaster, som udover at vinde både ungdoms- og senior DM også sluttede øverst på ranglisten i sin disciplin.

Gå ind og stem på din favorit Ligesom alle har haft mulighed for at indstille kandidater til prisen, så får alle nu også mulighed for at stemme på, hvem der skal vinde den prestigefyldte pris.

Afstemningen er allerede skudt i gang på www.slagelse.dk/slagelseguld.

Du kan stemme frem til onsdag den 16. juni kl. 12.00. Vinderen af prisen er den udøver/det hold, som har modtaget flest stemmer, når afstemningen er slut. Kun en stemme pr. IP-adresse vil blive talt med. Så du kan kun stemme én gang.

Derudover vil der være mulighed for at deltage i afstemningen via Facebook-siden Hvad sker der i Slagelse.

Kom tæt på de fire kandidater Hvis du vil vide mere om de fire kandidater og deres præstationer, så husk at følge med i Sjællandske i den kommende tid, hvor de nominerede udøvere/hold vil blive præsenteret.

Du kan også læse mere om de nominerede på www.slagelse.dk/slagelseguld.