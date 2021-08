Efter et års coronapause er Slagelse Erhvervscenter og samarbejdspartnere nu igen klar til at hædre en lokal iværksætter for sin ekstraordinære gode idé eller arbejdsindsats. Og du kan være med til at bestemme, hvem der skal have prisen. Foto: Evan

Hvem fortjener et anerkendende skulderklap?

Slagelse - 12. august 2021 kl. 14:27

By Asbæk, Bughi og senest Kystfisker Kompagniet er blandt de tidligere modtagere af Iværksætterprisen. Men hvem skal have det ekstra skulderklap, den offentlige anerkendelse og 10.000 kroner, der følger med prisen, når den uddeles under årets store fest for erhvervslivet til november, Erhvervs Award?

Det kan du være med til at bestemme. Alle iværksættere i Slagelse Kommune kan indstilles, virksomheden må blot ikke have et cvr-nr., der er mere end tre år gammelt på indstillingstidspunktet.

- Det er syvende gang, vi uddeler Iværksætterprisen til en dygtig, lokal iværksætter. Det gør vi for at fejre, værdsætte og anerkende de iværksættere, der hver dag lægger en stor indsats i at skabe en lokal erhvervssucces. Og dem er der rigtig mange af, siger Bolette Trier, erhvervskonsulent i Slagelse Erhvervscenter.

En dommerkomite bestående af kompetente erhvervsfolk fra lokalområdet udvælger tre finalister på baggrund af en række kriterier, blandt andet nytænkning og fremtidsmuligheder.

Sådan indstiller du din kandidat Hvis du vil indstille en iværksætter til Iværksætterprisen 2021, skal du blot sende en mail til Bolette Trier på bolette@slagelseerhvervscenter.dk med begrundelse for, hvorfor iværksætteren eller virksomheden fortjener at vinde prisen.

Indstilling skal være erhvervscentret i hænde senest den 19. august. Spændingen udløses under Erhvervs Awards, der efter et års coronapause er tilbage fredag den 12. november. Arrangementet afholdes i år i tæt samarbejde med ZBC i Slagelse, der både lægger rammer til og står for menuen samt servering. Her er plads til 450 gæster, og stort set alle pladser er allerede afsat.

Udover Iværksætterprisen uddeles Initiativprisen ved Slagelse Erhvervsråd, PwC's Eksportpris, JCI Grangia Erhvervsprisen, Sydbank og SK Forsynings Klima- og Miljøpris samt den nye Frontløberpris.

Iværksætterprisen uddeles i et samarbejde mellem Slagelse Erhvervscenter, Revisionsfirmaet PwC, Ret & Råd Advokater Slagelse, Balance ApS Arbejdsmiljørådgiver og personlig udvikling samt St. Galla Galleri ved Branka Lugonja.