Hvalpen Maggie kunne ikke få luft: Døde med hovedet begravet i tæppe, da lejlighed brød i brand

Maggie, en kun 10 uger gammel Cane Corso Staff, døde af røgforgiftning, da der natten til søndag udbrød brand i en etageejendom på Kalundborgvej i Slagelse. Mandag blev hun begravet.

Da der natten til søndag udbrød brand i en etageejendom på Kalundborgvej i Slagelse, kostede det hundehvalpen Maggie livet. Den kun 10 uger gamle hvalp havde ellers kæmpet bravt for livet ved at trække vejret ned i et tæppe for at undgå røgen, vurderer ejer, der selv var væk på kanotur.

08. juli 2021

- Da de kommer ud med hende, har de viklet tæppet om hende og puttet hende i en pose. Hun var så fin. Flammerne havde heldigvis ikke brændt hende.

18-årige Nikkie Marcher fra Slagelse er stadig tydeligt berørt, da hun fortæller om sin hundehvalp Maggie. Mandag måtte hun nemlig - alt for tidligt - begrave hende i sine svigerforældres have.

Begravelsen blev afholdt, efter den kun 10 uger gamle hundehvalp døde natten til søndag, da der udbrød brand i en etageejendom på Kalundborgvej i Slagelse. Her måtte flere personer efterfølgende evakueres - alle heldigvis i god behold og uden behov for lægehjælp. Men så heldig var Maggie ikke, selv om alt tydede på, at den lille hvalp havde kæmpet for sit liv.

- Da de (brandfolkene, red.) finder hende, ligger hun med hovedet trykket ned i et tæppe, som om hun har forsøgt at trække vejret ned i det. Hun har ikke kunnet få luft på grund af alt røgen. Så hun døde af røgforgiftning, fortæller Nikkie Marcher.

Var på kanotur Selv var hun ikke tilstede i lejligheden sammen med sin hundehvalp, da branden brød ud. Maggie blev nemlig passet af en ven til familien, mens Nikkie Marcher var på kanotur med sin kæreste og sine svigerforældre.

De skulle derfor kun have været adskilt fra fredag til søndag. At det gik anderledes, sidder derfor stadig som et chok i den 18-årige hundeejer fra Slagelse og hendes kæreste, Kevin Eriksen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Maggie blev passet af en ven til familien, der boede i lejligheden, hvor branden startede. Privatfoto

- Jeg vågnede tidligt søndag morgen og kunne ikke sove. Så da jeg gik ud af teltet, kunne jeg se, at Johnny (hundepasseren, red.) havde ringet, forklarer Nikkie Marcher, der efterfølgende straks blev hentet af en ven for at køre sammen med sin kæreste til Slagelse.

Da de ankom, kom der stadig røg fra taget på etageejendommen, der i dag er totalskadet efter branden.

Ledte i flammerne Maggie var før blevet passet af familiens ven Johnny, der boede i den lejlighed, hvor branden ifølge Sjællandskes oplysninger startede. Og både han og hans to døtre elskede den lille hvalp.

Den nat, da branden brød ud, var Johnny derfor løbet tilbage ind i flammerne og røgen, da han først havde reddet sine piger ud.

Han ville finde Maggie, men måtte til sidst opgive, da han ikke længere selv kunne trække vejret. Også Johnnys skægagame Kingo mistede livet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Maggie blev kun 10 uger gammel. Privatfoto

Håbede til det sidste Først sent søndag aften blev Maggie fundet i lejligheden. Og selv om Nikkie Marcher vidste, at chancerne for at se sin hvalp i live igen var små, håbede hun til det sidste på en lykkelig slutning.

"Jeg ønskede sådan, at hun måske var kravlet ind i et hul et sted eller noget andet, der kunne redde hende."

- Nikkie Marcher, ejer til Maggie - Nikkie Marcher, ejer til Maggie - Jeg ønskede sådan, at hun måske var kravlet ind i et hul et sted eller noget andet, der kunne redde hende. Det gør ondt, fordi man som hundeejer også føler, at man har svigtet. Jeg burde jo have passet på hende, siger den 18-årige slagelseaner.

I dag er Maggie som tidligere nævnt begravet i Nikkie Marchers svigerforældres have. Hun har fået en gravsten, og der er blevet plantet en smuk, hvid blomst i den jord, hun ligger under.

- Jeg forestiller mig, hvordan hun kan leve videre igennem den på en eller anden måde, siger Nikkie Marcher, der udelukkende har roser at give til brandfolkenes indsats for at finde og bringe hende Maggie:

- Vi vil meget gerne takke brandmændene for alt det, de gjorde for os den dag, fastslår hun på både hendes egne og kæresten Kevin Eriksens vegne.

Det er endnu ikke klarlagt, hvad der forårsagede branden på Kalundborgvej.