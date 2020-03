Se billedserie Flere butikker har redceret åbningstider ved at lukke tidligere eller via lukkedage.

Huskhandllokalt.nu er hurtigt blevet større

Stadig flere butikker og erhvervsdrivende benytter Korsør Erhvervsforenings nye hjemmeside www.huskhandllokalt.nu, hvor kunderne hurtigt kan se, hvordan coronakrisen påvirker.

Slagelse - 24. marts 2020 kl. 08:31 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med statsminister Mette Frederiksens (S) forlængelse af det nedlukkede Danmark frem til efter påske den 13. april bliver der god tid til at lade sit erhverv eller butik bruge den nye hjemmeside.

Flere butikker har valgt at reducere i åbningstiderne. Både med lukkedage og lukketider fra kokken 15 eller 16. Omkring 20 butikker og erhvervsdrivende har nu opslag på siden.

Rigtig mange tilbyder at bringe deres varer ud, ligesom de lukkede restauranter og cafeer sælger deres mad som take-away. Menuer og priser kan ses på siden.

Bagerbrød bragt ud Også Toms Bageri er klar til at bringe brød og bagværk ud, men henstiller til, at det kun er ældre eller folk i karantæne, der benytter sig af det. Hertil er budskabet, at der kun må være tre kunder i bagerbutikken på en gang - øvrige bedes vente udenfor.

Positive reaktioner Formand for Korsør Erhvervsforening Jacob A.G. Stryhn er yderst tilfreds med den store opbakning til den nye fælles platform.

- Vi har modtaget mange positive reaktioner på, at vi giver erhvervsdrivende og butikker i Korsør og omegn mulighed for at dele viden og opdateringer om deres situation i coronakrisen.

- Gælder jeres tilbud kun for medlemmer af Korsør Erhvervsforening?

- I udgangspunktet ja, men i denne ekstraordinære situation tager vi også mod opdateringer til siden fra erhvervsdrivende, der ikke er medlemmer - de behøver blot at tilkendegive, at de vil melde sig ind i erhvervsforeningen, siger Jacob A.G. Stryhn. Han understreger, at www.huskhandllokalt.nu også skal sende det klare budskab til kunder om, at Korsør også efter coronakrisen vil være en by med et handelsliv. Hertil er den lokale kundeopbakning ifølge erhvervsformanden helt afgørende

Humor i en svær tid Humor er en balancegang - i sær i en tid med en alvorlig coronakrise, men indehaver af Bills Garage på Fægangen 10 Bill Olsen leverer alligevel en befriende overskrift med et glimt i øjet til sit opslag om, at han fortsat har åbent - »Bill´s garage - Vi tager os af din syge bil«.

Brugsvejledning Nye brugere af den samlende side over Korsør og omegns håndtering af coronakrisen kan på siden finde følgende vejledning:

Send os en mail Send dit opslag, hvor der beskrives både virksomheden, service/ydelse/produkt, pris og evt. varighed. Send gerne et billede med.

Opslaget vises Vi slår jeres tilbud op, så alle besøgende kan se tydeligt, hvilke virksomheder, der tilbyder hvilke services/ydelser/produkter.

Kontakt fra kunder Når kunderne ønsker at benytte sig af den service/ydelse/produkt, bliver I kontaktet direkte af kunderne selv. Ligesom I plejer.

Ifølge Jacob A.G. Stryhn bliver huskhandllokalt.nu løbende opdateret - eksempelvis med nye take-away-menuer.