Se billedserie Kortet viser, hvordan Storebælts vand vil trænge ind i område 3, hvis der ikke sikres med et dige langs en del af Strandvej. Illustration: Slagelse Kommune.

Husejernes betaling for diger fastsat

Slagelse - 14. april 2018 kl. 09:35 Af Helge Wedel

Hvis både hus og grund står til at blive oversvømmet ved ekstremt højvande, så skal husejeren bidrage med 3600 kroner af den million kroner inklusiv moms, som en digesikring af område 3 bag Strandvej på Halsskov i Korsør koster. Kommunen betaler 300.000 kroner af sikringen, fordi området rummer flere kommunale interesser som børnehave, bibliotek, veje og offentligt ejede arealer. Vedligholdelsen af diget er fastsat til 40 kr. per part per år. En part er 1800 kroner, som der altså skal betales to af, hvis både grund og hus oversvømmes. I område 3 er der cirka 20 grunde som oversvømmes og cirka 130 grunde, hvor boligen også oversvømmes.

Forslaget til fordeling af betalingen for højvandssikringen fremgår af det digeprojekt, som politikerne i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget har besluttet at sende i fire ugers offentlig høring til de borgere, der bliver pålagt at bidrage til betalingen for højvandssikringen. Foruden de direkte berørte husejere i området, skal de øvrige også betale, da de er såkaldte ledningsejere - altså har interesse i de kloaker og forsyningsledninger, som et dige også beskytter mod oversvømmelse.

Digesagen har været en langvarig sag. Det var helt tilbage i januar 2015, at politikerne besluttede, at fremme digesagen for område 3.

I løbet af den fire uger lange høringsperiode vil de berørte borgere og andre med interessse i sagen også blive indbudt til et næreme orienteringsmøde om projektet og betalingsforslaget.