Tilfredse medlemmer af dialoggruppen samlet omkring en målerbrønd i haven hos Flemming Jensen, der er gået ind i sagen som repræsentant for Fritidshusejernes Landsforening, efter det man karakteriserede som en sejr over SK Forsyning. Nu er der dog utilfredshed med størrelsen på det abonnement, der skal betales for brøndene. Fra venstre Ole Olsen, Henrik Krogh, Søren Stjernø, formand for en grundejerforening i området, Flemming Jensen og Birgit Kokholm, også formand for en grundejerforening i området. Foto: Arne Svendsen

Husejere: - Målerabonnement alt for højt

Årsagen var en sag om at godkende ændring i et regulativ for SK Vand A/S, samt et revideret takstblad, hvor det bliver slået fast, at der skal betales et målerbrønds abonnement på 575 kroner eksklusiv moms om året for nogle målerbrønde ved Næsby Strand.