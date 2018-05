Husejer fængslet for brandstiftelse

Alt tyder på, at villabranden på Ægirsvej i Slagelse natten til tirsdag var et mislykket forsøg på forsikringssvindel.

Mistanken forstærkes af, at husets ejer - en 38-årig mand - torsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved, hvor han sigtes for både brandstiftelse og bedrageri.

Torsdag kom det frem, at den 45-årige er indlagt på brandsårs-afdelingen efter svære skader, han pådrog sig umiddelbart efter branden på Ægirsvej opstod sent mandag.

- I retten forklarede den 38-årige imidlertid, at han er husets ejer - og at han bor sammen med sin mor på adressen, siger senioranklager Rune Jensen til Sjællandske.

Dermed tegner der sig et billede af, at den 45-årige var bestilt til at sætte ild til huset - og kom galt af sted under udførelsen - som var bestilt af husets ejer med det formål at kunne hæve en klækkelig forsikringssum.