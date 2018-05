Hus brændte ned

Et par nåede at redde sig ud, da deres hus i Skælskør brændte natten til onsdag.

Politi og brandvæsen fik alarmen klokken 02.13. Parret var vågnet, fordi de hørte en rude blive knust. De stod op for at undersøge sagen, da de troede, at der var indbrud, og åbnede døren ind til stuen, men stuen var fyldt med røg og ild. De fik derfor hurtigt lukket ind til stuen igen og slap ud af huset af en bagdør.

Ingen kom noget til ved branden, men huset brændte ned, oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.