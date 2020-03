Se billedserie Formand for Korsør Erhvervsforening Jacob A.G. Stryhn her i den afspærrede del af Havnearkaderne. I hænderne en iPad, der viser den nye hjemmeside, der skal hjælpe Korsørs butikker og erhvervsdrivende gennem coronakrisen. Foto: Helge Wedel

Hurtig indsats hjælper butikker mod corona

Meget hurtigt har Korsør Erhvervsforening fået oprettet en digital markedsplads på adressen www.Huskhandllokalt.nu. Her deles viden, så forretninger og erhvervsdrivende hjælpes til at overleve corona-krisen.

Slagelse - 19. marts 2020

Kommer min frisør hjem og klipper mig? Kan jeg få massage hjemme? Hvor kan jeg få take-away-mad og dermed støtte de lukkede restauranter? Kan jeg fortsat købe herretøj og sko, når den del af Havnearkaderne med DIN TØJMAND og Skoringen nu er lukket og spærret af, fordi regeringen i kampen mod smittespredning med coronavirus har beordret alle indkøbscentre i Danmark lukket?

Svarene gives i bedste fald på på hjemmesiden www.Huskhandllokalt.nu, som Korsør Erhvervsforening netop har lanceret.

- Vi har knoklet med hjemmesiden siden dagen efter, at Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) for en uge siden meddelte, at Danmark skulle lukke ned. Vi var klar over, at der venter butikker og erhvervsdrivende enorme udfordringer, så der er brug for sammenhold, lokal opbakning og vidensdeling. Alt det har vi samlet på www.Huskhandllokalt.nu, siger Jacob A.G. Stryhn, formand for Korsør Erhvervsforening til Sjællandske. Alle foreningens medlemmer har fået direkte besked om nyskabelsen med opfordring til at bruge den, så de lokale kunder i Korsør meget hurtigt et enkelt sted kan orientere sig om, hvad det fortsat er muligt at købe af varer og serviceydelser. Lige fra sko, herretøj til take-away-mad.

Tre trin Butikker og virksomheder skal følge tre trin for at få deres budskab ud på www.Huskhandllokalt.nu, som henvender sig både til erhvervsdrivende med egen hjemmeside og dem, der ingen har med det klare formål, at skabe kontakt mellem kunder og erhvervsdrivende.

01 Send os en mail Send dit opslag, hvor der beskrives både virksomheden, service/ydelse/produkt, pris og evt. varighed. Send gerne et billede med.

02 Opslaget vises Vi slår jeres tilbud op, så alle besøgende kan se tydeligt, hvilke virksomheder, der tilbyder hvilke services/ydelser/produkter.

03 Kontakt fra kunder Når kunderne ønsker at benytte sig af den service/ydelse/produkt, bliver I kontaktet direkte af kunderne selv. Ligesom I plejer.

Uvisheden er værst Erhvervsforeningens formand er ikke i tvivl om, hvad der er værst ved coronakrisen.

- Det uvisheden om, hvor længe den tager. Alvoren er gået op for alle, men det værste er, at ingen af os kan sætte tid på, hvor længe vi skal være lukket helt ned, siger Jacob A.G. Stryhn.

Han peger samtidig på, at en krise af så stor voldsomhed og omfang også udløser både hjælpsomhed og sammenhold.

- Jeg tror, at både private kunder og de erhvervsdrivende er klar over, at det nu for alt i verden gælder om at støtte op lokalt, så vi også efter krisen har erhvervsliv og butikker, siger Jacob A.G. Stryhn. Han mærker stor hjælpsomhed fra sine medlemmer, hvor flere har meldt ind, at de er klar til at hjælpe med udbringning af varer.

- Hvis coronakrisen varer rigtig længe kan udbringning og transport givet blive en alternativ mulighed at tjene penge på, hvis ens eget erhverv er lukket ned - eksempelvis som vi ser for vores frisører. De kunne måske så i stedet gøre forretning med udbringning, siger Jacob A.G. Stryhn.

Han understreger, at www.huskhandllokalt.nu også er sat i værk for at vise butikker og erhvervsdrivende, at de ikke står alene men er en del af og støttes af et hjælpende fællesskab.

Eksempel om regler Selv om den digitale markedsplads for Korsør og omegn er helt ny, så er der allerede eksempler på den.

Hos Korsør Vulkanisering (First Stop) på Skovvej fortælles, at man fortsat holder åben, men at der er indført følgende forholdsregler for at sikre både kunder og medarbejdere mod coronasmitte:

- Vi frabeder os at tage imod kontanter.

- Du bedes holde min. to meters fysisk afstand fra medarbejdere.

- Lånebiler er rengjorte og afsprittede.

- Vi sørger for, at din bil har fået afsprittet nøgler, rat, gearknop, håndtag og håndbremser, inden du får den igen.

- Vi henter også gerne din bil hjemme hos dig, hvis du bor i nærområdet.