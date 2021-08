»Hurra, hurra, hurraaa« for en bygning

Se billedserie Elever, personale, borgmester John Dyrby Paulsen (S) og lignende var samlet fredag formiddag for at fejre særlig pris. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Landsgrav Friskoles nye tilbygning er blevet hædret med Slagelse Kommunes Bygningspræmiering 2020. Fredag formiddag blev prisen fejret med fællessang.

Slagelse - 21. august 2021 kl. 15:00 Kontakt redaktionen

Hurra-råbene gjaldede mellem bygningerne, hvor friskolens elever, der undervejs også sang af karsken bælg, fredag formiddag havde slået bagdelen i fliseunderlaget.

Anledningen var, at skolens nye tilbygning, som allerede blev taget i brug sidste år, skulle hyldes for ikke at bare være særlig.

- Det her er en bygning, der er ekstraordinært særlig, lød det fra borgmester John Dyrby Paulsen (S), der flankeret af Skel-direktør Michael Thomsen stod for den praktiske del af præmieringen.

Slagelse Kommunes Bygningspræmiering, som der var tale om, skulle oprindeligt være uddelt sidste år, men på grund af coronasmitte måtte afsløringen udskydes på ubestemt tid.

Nu er coronasituationen imidlertid bedre, og derfor kunne dommerkomiteen fredag afsløre de præmierede bygninger, hvoraf Landsgrav Friskole modtager den egentlige pris, mens Slots Bjergby Daginstitution og Hashøjskolen og Dyhrs Skoles nye idrætshal får hædrende omtale, som det hedder.

Der i alt var fem nominerede byggerier og renoveringer.

Takket være afdød nabo En kvinde, der nu er afgået ved døden, havde inden sin død sikret, at Landsgrav Friskole ville få råderet over hendes hus. Det lå i sin tid på nabogrunden, som skulle bruges for at bringe idé til virkelighed.

Processen har taget nogle år. I 2015 funderede man i bestyrelsen og arbejdede med idéer for en tilbygning til brug for klasser og ved arrangementer, og en håndfuld år senere stod den klar til brug.

Resultatet er af en kaliber, at bygningen fortjener en pris.

- Med den nye tilbygning har eleverne på Landsgrav Friskole ikke bare fået flere klasselokaler og et nyt skolekøkken. De har også fået en ny bygning, der indpasser sig smukt i den samlede bebyggelse og tilmed skaber et nyt og attraktivt gårdrum, lyder det blandt andet i motivationen for at give friskolen prisen.

- Igennem en årrække har skolen bygget nye bygninger for at skabe mere undervisningsplads. I dag oplever man et bygningskompleks, der har karakter af en lille by. Den nye tilbygning bygger på fornem vis videre på det eksisterende bygningskompleks. Med sin form, størrelse og materialer tilpasser den sig smukt den karakter, som den oprindelige skolebygning har, skriver dommerkomiteen, der også tæller blandt andet bevaringsforeninger, politikere, arkitekter og andre fagfolk.

Man uddyber, at bygningen får prisen for at passe ind i området.

- Den nye bygning er opført i røde mursten med fine detaljer i lærketræ. Den er enkel og lavmælt i sit udtryk, og det er det, der gør den til noget særligt. Den opleves i dag som en helt naturlig del af området, og det er svært ved at forestille sig, hvordan det var før. Facadekompositionen er et smukt bugtet forløb, der bryder den lange bygning ned i mindre elementer. Der er skabt en forbindelsesgang til den oprindelige skolebygning, og den nye bygning har fået sin egen karakter, og med en levende træfacade bliver den mere end bare en forbindelse. Den bliver også indramningen af et nyt gårdrum, der inviterer til ophold og undervisning under åben himmel, lyder det.

Med den fornemme pris følger et diplom til arkitekt aNNeKS ApS og Landsgrav Friskole sammen med en messingplade, som kan sættes på tilbygningen.