Hundredvis samles til fodboldfest

Gratis at komme til storskærms-arrangement i aften, men man skal dog huske at bestille billet og have gyldigt coronapas.

Slagelse - 17. juni 2021

Ovenpå lørdagens bevægende begivenheder i forbindelse med Danmarks første EM-kamp bliver der formentlig tale om fuldt fokus på spillet på banen, når Danmark møder Belgien i aften.

Denne kamp kan som tidligere nævnt følges på storskærm på den plads, der ligger ved en vej, som kan lede tankerne hen på landsholdets hårdt ramte styrmand, nemlig Christiansgade.

Her vil opmærksomheden samle sig om, hvorvidt det vil lykkes for de rød-hvide, uden »Kong Christian«, at få point mod de skræmmende gode belgiere, der ligger nummer et på verdensranglisten.

Sådan kommer du ind Kampen starter klokken 18, og det vil nok være en god idé at komme i god tid. Der er i første omgang afsat 500 billetter, og de er gratis, men man skal registrere sig.

Det skal man gøre på www.danteltevents.dk, hvor man også kan bestille billet til mandagens kamp mod Rusland og andre sommer-events i både Slagelse og Køge i løbet af sommeren.

Billetten skal vises ved indgangen, hvor man også skal oplyse sit navn og vise gyldigt coronapas.

Hos Show Tech, som Dantelt er en del af, kunne man onsdag eftermiddag oplyse, at der var registreret knap 300 deltagere til aftenens arrangement.

- Men vi forventer flere, da vi til lørdagens event så deltagerantallet stige markant den sidste dag op til eventet. Vi har mulighed for at gå over de 500 billetter og op til 1000, hvis interessen er, fortæller Tasja Maria Ahasverussen fra Show Tech.

Forfriskninger og præmier Til begge arrangementer har man fundet en række sponsorer.

I aften vil Royal Unibrew sørge for god plads og mulighed for at købe forfriskninger under kampen.

Til arrangementet mandag er der udover Royal Unibrew to andre sponsorer, nemlig Nykredit Slagelse og Nybolig Slagelse som kamp og billet sponsorer. De vil blandt andet stå for konkurrencer med forskellige præmier.