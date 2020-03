Kommunen er ved at løbe tør for værnmidler. Derfor efterspørges der briller hos borgerne.

Hundredvis af briller strømmer ind: Selv medicinalgigant hjælper til

Slagelse Kommunes efterlysning af øjenværn - det være sig nytårsbriller, dykkerbriller og lignende til brug for ansatte - har båret frugt.

Et hav af borgere har således allerede afleveret tætsluttende øjenværn på Industrivej 9 i Slagelse. Her er der åbent fra klokken 8 til 15 alle dage.

SN-Brød: Dagli'Brugsen i Dalmose har leveret to kasser med over 120 par briller. Samtidig har Novo Nordisk ifølge Slagelse Kommunen indvilget i at levere en større mængde.