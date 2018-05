Se billedserie Det blev for alvor bevist, at hunden er menneskets bedste ven.

Hundemarch fik indsamlet et stort til Julemærkethjemmet

Slagelse - 06. maj 2018 kl. 09:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det danske forår viste sig fra sin bedste side, da der blev afholdt hundemarch i lørdags klokken 10 i Skælskør.

I et solbeskinnet Skælskør var der et stort fremmøde - både af mennesker og hunde - da der blev gået og løbet fem kilometer rundt i de flotte omgivelser nær Skælskør havn.

Med menneskets bedste ven ved sin side blev de fem kilometer tilbagelagt for at samle penge ind til Julemærkehjemmet og en airtrack hoppeborg. Det er et samarbejde med Skælskør Julemærkehjem, Antons kæledyrshop i Skælskør, Rotary og Skælskør løbeklub, der afholdte marchen, hvor det også var muligt at løbe de fem kilometer.

Der var omtrent 400 tilmeldte til åbningen af løbet, og søndag morgen kan Max Johansen oplyse, at de samlede 48.000 kroner ind, så hoppeborgen nu er bestilt til julemærkehjemmet, og han er overvældet og glad for den store interesse, der var for arrangementet.

- Det er jo så sejt, at vi nåede vores mål, og jeg kan kun takke alle, der har værer med til at arrangere marchen og de fremmødte, fortæller en glad Max Johansen.

Byrådsmedlem Stén Knuth (V) var trukket i løbetøjet, da han var mødt op for at åbne marchen.

- Jeg må bare sige, at det er imponerende med den flotte opbakning, og det skal der lyde et stort tak for, så vi kan få samlet ind til en airtrack til julemærkehjemmet, lød det fra Stén Knuth, der var klar til at løbe distancen,