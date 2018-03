Hund og familie fjerner stress

Se billedserie To daglige gåture med livlige »Speedy« holder sammen med familielivet stress væk fra den nye formand for Korsør Erhvervsforening Lene Feldt. Foto: Helge Wedel

To gåture dagligt med hunden »Speedy« og benene solidt plantet i familien bestående af manden Klaus og datteren Sally på snart 10 år. Så får man ikke stress, når man hedder Lene Feldt er 45 år og ny formand for Korsør Erhvervsforening.

Sjællandske besøger formanden med 12 års Korsør-erfaring i det store ældre hus på Møllebjergvej, som har gennemgået en større modernisering inklusiv betongulve med indlagt varme i stueetagen. Snart er også kælderen sat i stand, hvor det er meningen, at Lene Feldt skal have sit kontor. Om erhvervsforeningen nu også skal gennemmoderniseres er spørgsmålet.

- Jeg er ydmyg over for formandsopgaven. Vi har nu en rigtig god bestyrelse bestående af nye friske innovative kræfter samt blandt andet næstformand Søren Pihl og sekretær Kim Hansen med masser af erfaring. Jeg er et reformmenneske og ikke revolutionær, så erhvervsforeningen skal via synlighed, åbenhed og værdi for medlemmerne blandt andet med flere netværksmøder udvikle sig, så vi får talt Korsør op og mærker stoltheden over vores by og dens helt unikke mange muligheder og fællesskaber, siger Lene Feldt.

Hun mener ikke, at erhvervsforeningen kan »skamme« sig til nye medlemmer, men i stedet vil det gamle ordsprog »hvor godtfolk er, kommer godtfolk til« gå i opfyldelse, når man som medlem af erhvervsforeningen oplever værdi og udbytte via de initiativer, der blandt andet med Korsør Bykontor som omdrejningspunkt bliver taget for at udvikle ikke kun arrangementer men hele tænkemåden og oplevelsen af Korsørs værdier inklusiv den enestående natur nær vand.

Hun flyttede til Korsør for 12 år siden. De første otte pendlede hun til Odense, hvor hun som global brand og konceptchef i »3L Consumer Products« havde ansvar for en halv snes medarbejdere i ind- og udland.

- I de første otte år mærkede jeg ikke rigtig Korsør, fordi jeg pendlede, men så gjorde jeg noget af det mest mærkelige i mit liv. Stoppede min karriere, sagde mit job op og begyndte at læse til psykoterapeut. Til efteråret er jeg færdig med den fire-årige uddannelse. Og de fire år har samtidig givet mig et rigtig godt indblik i Korsør og dens befolkning, siger Lene Feldt, der også driver konsulentvirksomheden »Feldt Consult«.

Hun har boet mange steder. Også i Holland og Frankrig. Men Korsør adskiller sig fra alle de andre steder.

- Vi har simpelthen ikke andre steder oplevet at være taget så godt imod. Det har været så nemt at blive en del af de mange fællesskaber. Men det var også et kontrastfyldt møde. For mange reagerede med »Hvad vil du dog der?«, når de hørte, at jeg var flyttet til Korsør. Vi skal derfor have fokus på og fortælle om den store venlighed og imødekommenhed, som Korsør tilbyder tilflyttere, siger Lene Feldt, der ikke tøver med at kalde Korsør for verdens venligste by.

Hun ser en fordel i at være tilflytter, da hun dermed ikke er en del af en uhensigtsmæssig tænkemåde som »sådan har vi altid gjort«.

Erhvervsformanden er optimist, når det gælder fremtiden for butikkerne i Korsør, som hun ikke mener skal satse på store kædebutikker, ligesom Korsør heller ikke skal se sig som konkurrent til Slagelse.

- Vores butikker skal være oplevelsesbutikker med stor service, hvilket mange af dem jo også er allerede er. De gør det rigtig godt, for ellers var de her ikke, siger Lene Feldt, der selv handler på nettet, når det gælder mere specielle varer - eksempelvis legetøj til datteren. Alle dagligvarer bliver købt i Korsør.

- Hvor mange dagligvarebutikker har Korsør om et år?

Der smiles og tænkes, inden der svares.

- Jeg håber da, at de alle er her. De betyder meget for vores by og dens sammenhængskraft, siger Lene Feldt.

Korsør Erhvervsforening har i øjeblikket 117 medlemmer, men et stort potentiale for endnu flere, hvis man ser på de mange cvr-numre med adresse i Korsør. De 10 årlige bestyrelsesmøder bliver nu med fast udgangspunkt i Korsør Kulturhus.

- Er det åbne offentlige møder?

I princippet nej men jeg kan da ikke forestille mig, at der bliver sagt nej, hvis et eller flere medlemmer vil overvære vores møder, siger Lene Feldt. Hun håber, at hun har andet at byde på end blot at være kvinde.

- Det er ikke mig, men Korsør det handler om, men vi er et godt mach lige nu, hvor jeg føler, at der er momentum, ligesom jeg vil gøre alt for at være en god rollemodel og ambassadør for Korsør, siger Lene Feldt.

Hun arbejder i lighed med den øvrige bestyrelse i Korsør Erhvervsforening frivilligt og ulønnet.